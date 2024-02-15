Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Сборная Франции преодолела дистанцию за 36 минут 21,7 секунды, использовав три дополнительных патрона. Второе место заняла команда Италии (Томмазо Джакомель и Лиза Виттоцци) с отставанием 24,6 секунды (5 дополнительных патронов). Третьими стали норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд (+27,4; 1 штрафной круг + 7 доппатронов).

Жанмонно впервые в карьере стала чемпионкой мира. Сборная Франции вышла на первое место в общем зачете чемпионата мира, завоевав четвертую на турнире золотую медаль и обойдя по этому показателю норвежцев.

Чемпионат мира завершится 18 февраля.