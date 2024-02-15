Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фейеноорд
Рома
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Галатасарай
Спарта П
32
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шахтер
Марсель
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Янг Бойз
Спортинг
13
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Юнион
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Олимпиакос П
Ференцварош
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Мольде
Легия
32
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Тулуза
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Ланс
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
23:00
Брага
Карабах
Футбол. Еврокубки
23:00
Серветт Ж
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Аякс
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
23:00
Маккаби Хайфа
Гент
Футбол. Еврокубки
20:45
Штурм
Слован Бр
41
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
19:30
Куньлунь РС
Лада
31
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Салават Юлаев
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
16.02
Баффало
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.02
Бостон
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
16.02
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
16.02
Оттава
Анахайм
Хоккей. НХЛ
16.02
Рейнджерс
Монреаль
Хоккей. НХЛ
16.02
Тампа-Бэй
Колорадо
Хоккей. НХЛ
16.02
Торонто
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
16.02
Сент-Луис
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
16.02
Нэшвилл
Даллас
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Авангард
42
Хоккей. НХЛ
16.02
Чикаго
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
16.02
Калгари
Сан-Хосе
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Б
21
Хоккей. НХЛ
16.02
Ванкувер
Детройт
Все события
Фоторепортажи
24«Дакар-2024»
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
20:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Франция выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Французы Кентен Фийон-Майе и Лу Жанмонно стали победителями одиночной смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место-на-Мораве.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная Франции преодолела дистанцию за 36 минут 21,7 секунды, использовав три дополнительных патрона. Второе место заняла команда Италии (Томмазо Джакомель и Лиза Виттоцци) с отставанием 24,6 секунды (5 дополнительных патронов). Третьими стали норвежцы Йоханнес Бё и Ингрид Тандревольд (+27,4; 1 штрафной круг + 7 доппатронов).

Жанмонно впервые в карьере стала чемпионкой мира. Сборная Франции вышла на первое место в общем зачете чемпионата мира, завоевав четвертую на турнире золотую медаль и обойдя по этому показателю норвежцев.

Чемпионат мира завершится 18 февраля.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

 Новая Трусова и отвязный Ягудин: все о шоу 'Влюбленные в фигурное катание'
Вышли из-под прессинга санкций: Россия возвращается в большой футбол
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь