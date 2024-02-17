Российский биатлонист-чемпион пожаловался на мороз во время гонок

Логинов поделился, что морозы не дают ему выступать на 100 процентов хорошо, так как он трудно их переносит. Биатлонист признался, что скучает по теплым этапам в Европе. «Думаю, что тот, кто скажет “нет”, будет большим обманщиком», — отметил он.