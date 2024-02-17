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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский биатлонист-чемпион пожаловался на мороз во время гонок

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов пожаловался на холод во время гонок в России. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Логинов поделился, что морозы не дают ему выступать на 100 процентов хорошо, так как он трудно их переносит. Биатлонист признался, что скучает по теплым этапам в Европе. «Думаю, что тот, кто скажет “нет”, будет большим обманщиком», — отметил он.

Из-за погодных условий соревнования биатлонистов не раз переносились или отменялись. Так, в декабре 2023-го был отменен этап Кубка России в Тюмени, поскольку температура опускалась ниже разрешенных для проведения гонок минус 20 градусов.

Россияне и белорусы не участвуют в международных соревнованиях по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

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