Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место
Женская сборная Франции стала победителем эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Женская сборная Франции стала победителем эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.
Французская команда в составе Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше и Жюльи Симон финишировала с результатом 1 час 15 минут 0,8 секунды, использовав 11 дополнительных патронов и заехав на 2 штрафных круга.
Второе место заняла Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг), проигравшая победительницам 38,3 секунды (1+12). Топ-3 замкнули немки (Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) — +1.14,2 (0+9).