Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Французская команда в составе Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше и Жюльи Симон финишировала с результатом 1 час 15 минут 0,8 секунды, использовав 11 дополнительных патронов и заехав на 2 штрафных круга.