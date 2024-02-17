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21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
17:28 (мск), источник: Sport24

Французские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место

Женская сборная Франции стала победителем эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место.

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Источник: Пресс-служба IBU

Французская команда в составе Лу Жанмонно, Софи Шово, Жюстин Бреза-Буше и Жюльи Симон финишировала с результатом 1 час 15 минут 0,8 секунды, использовав 11 дополнительных патронов и заехав на 2 штрафных круга.

Второе место заняла Швеция (Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг), проигравшая победительницам 38,3 секунды (1+12). Топ-3 замкнули немки (Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт, София Шнайдер) — +1.14,2 (0+9).

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