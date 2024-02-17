Шведские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира в Чехии

Шведская команда, в составе которой выступили Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон, прошла дистанцию за 1 час 16 минут 22,6 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. Вторыми стали норвежцы Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен, который на последнем огневом рубеже ушел на три штрафных круга и лишил команду, опережавшую шведов на минуту, лидерства и победы (отставание 11,8 секунды; 4 штрафных круга и 11 доппатронов).