Шведские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира в Чехии
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мужская сборная Швеции по биатлону стала победителем эстафеты 4×7,5 км на чемпионате мира в чешском Нове-Место.
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Мужская сборная Швеции по биатлону стала победителем эстафеты 4×7,5 км на чемпионате мира в чешском Нове-Место.
Шведская команда, в составе которой выступили Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон, прошла дистанцию за 1 час 16 минут 22,6 секунды, использовав 9 дополнительных патронов. Вторыми стали норвежцы Стурла Холм Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен, который на последнем огневом рубеже ушел на три штрафных круга и лишил команду, опережавшую шведов на минуту, лидерства и победы (отставание 11,8 секунды; 4 штрафных круга и 11 доппатронов).
Третье место заняли французы Эрик Перро, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе (+12,8; 3+13).
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