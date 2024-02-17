Вы видели, что натворил финишёр сборной Норвегии? Полное фиаско в мужской эстафете!

«Это фиаско, братан», — смело может сказать Себастиан Самуэльссон закусившемуся с ним недавно Тарьею Бё. А дело в том, что мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону — 2024 завершилась настоящей сенсацией. Сборная Норвегии не смогла выиграть эту гонку, несмотря на колоссальную победную серию на Кубке мира. Но важно то, как именно она проиграла.

Вообще, у норвежцев всё с самого начала пошло не слава богу. Стурла Легрейд уже после первой стойки схлопотал штрафной круг, и сборная Норвегии была отброшена на 15-е место. Да, это был только первый этап, в пятёрке на тот момент были Чехия, Казахстан, Эстония, Бельгия. Но норвежские болельщики уже тогда потянулись за корвалолом. Или как он там у них называется.

Но Тарьей Бё спас положение. 45 секунд отставания к концу второго этапа словно не бывало. Со скоростью у старшего брата всё было в полном порядке, а на огневых рубежах соперники помогали сами. Вот и получилось так, что Йоханнес Бё принял эстафету первым. За спиной был только чех.

Самый титулованный биатлонист из ныне выступающих свой этап прошёл хорошо. Не отлично, потому что были два промаха на лёжке. Но задача была выполнена: Кристиансен получил эстафету первым в 30 секундах от Швеции и в минуте от Германии. Казалось, что норвежцы встали на проторённую дорожку, и Ветле привычно невозмутимо пройдёт три круга в одиночестве.

Первые два круга были блестящими. Ветле оторвался от шведа Самуэльссона, сохранявшего вторую позицию, аж на целую минуту. Можно было закрыть пять мишеней, а потом показывать пальцы, кланяться тренерам и делать всё, что норвежцы делают, когда выигрывают золото с большим отрывом.

Но Ветле стрелял кошмарно. Три (ещё раз — три!) штрафных круга.

Пока норвежский финишёр заряжал все дополнительные патроны, пока наматывал лишние 450 метров, Самуэльссон быстренько закрыл все мишени и вырвался вперёд. А Кристиансен вышел даже позади Фийона Майе.

Партнёры Ветле по команде смотрели на происходящее с ужасом и плохо скрываемым разочарованием. Но уже ничего не могли с этим поделать.