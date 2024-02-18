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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

22-летняя биатлонистка Шеллер неожиданно выиграла масс-старт на Спартакиаде-2024

В Златоусте прошёл женский масс-старт в рамках соревнований биатлонистов на II Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024.

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Источник: РИА "Новости"

Его победительницей стала 22-летняя представительница Красноярского края Юлия Шеллер.

Стоит отметить, что Шеллер — единственная, кто прошёл гонку без промахов на огневых рубежах. До этого Юлия ни разу не попадала в топ-10.

Биатлон. Всероссийская Спартакиада, Златоуст. Масс-старт, 12,5 км. Женщины

1. Юлия Шеллер (Красноярский край) — 40.23,8 (0 промахов).
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) — отставание 18,9 (2).
3. Анастасия Гореева (Москва) +39,3 (2).
4. Екатерина Каплина (ХМАО) +1.00,1 (3).
5. Виктория Сливко (Тюменская область) +1.04,4 (4).
6. Кристина Резцова (ХМАО) +1.11,9 (4).
7. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.20,7 (3).
8. Екатерина Носкова (ХМАО) +1.41,1 (2).

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