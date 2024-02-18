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14:45 (мск), источник: ТАСС

Команда Москвы выиграла медальный зачет Спартакиады

Команда Москвы завоевала 17 золотых наград.

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Источник: РИА "Новости"

ЗЛАТОУСТ /Челябинская область/, 18 февраля. /ТАСС/. Биатлонисты Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев и Рустам Каюмов в составе команды Ямало-Ненецкого автономного округа выиграли эстафету на Всероссийской спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Соревнования проходили в Златоусте Челябинской области.

Победители преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 39,5 секунды при шести дополнительных патронах на восьми огневых рубежах. Второе место заняла команда Свердловской области, за которую выступали Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Андрей Остапий и Кирилл Бажин (отставание — 9,6 секунды; 11 дополнительных патронов). Тройку лучших замкнули белорусы Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский (+27,3 секунды; 10), которые выступали вне зачета. Бронзовая медаль в связи с этим пойдет в зачет команде Башкортостана, которую представляли Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов (+37,6; 9). Позднее спортсмены из Башкирии решили отдать бронзовые медали белорусам.

На Спартакиаде осталось разыграть два комплекта медалей — в женском одиночном разряде по фигурному катанию и женском турнире по хоккею. В связи с этим команда Москвы досрочно выиграла медальный зачет соревнований, на ее счету 17 золотых наград. На втором месте идет сборная Санкт-Петербурга с 15 золотыми медалями, однако петербургские спортсмены не сыграют в финале хоккейного турнира и не смогут догнать атлетов из столицы в медальном зачете.

Соревнования Спартакиады проходят с 9 по 18 февраля на территории пяти субъектов РФ: Челябинской, Свердловской и Тюменской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев. Всего в соревнованиях принимают участие более 2 500 спортсменов, в том числе 39 представителей Белоруссии, которые выступают вне зачета. На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов наград.

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