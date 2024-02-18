Команда Латыпова отдала белорусским биатлонистам бронзовые медали Спартакиады
Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Беларуси бронзовые медали Спартакиады.
Команда Башкортостана по биатлону решила отдать сборной Беларуси бронзовые медали Спартакиады.
Об этом в эфире «Матч ТВ» сообщил комментатор Дмитрий Губерниев.
Сегодня белорусы (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) заняли третье место в мужской эстафете. Но, так как их команда выступает вне зачета, бронза досталась Башкортостану (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов), который стал четвертым.