Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей масс-старта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей масс-старта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
На дистанции 12,5 км она показала результат 34 минуты 37,2 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала итальянка Лиза Витоцци (отставание — 31,2 секунды; 0 промахов), бронзовым призером стала француженка Лу Жанмонно (+56,7; 1).
Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.