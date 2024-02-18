Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

На дистанции 12,5 км она показала результат 34 минуты 37,2 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала итальянка Лиза Витоцци (отставание — 31,2 секунды; 0 промахов), бронзовым призером стала француженка Лу Жанмонно (+56,7; 1).

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.