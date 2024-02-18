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17:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бреза-Буше выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Француженка Жюстин Бреза-Буше стала победительницей масс-старта на чемпионате мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

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Источник: Reuters

На дистанции 12,5 км она показала результат 34 минуты 37,2 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевала итальянка Лиза Витоцци (отставание — 31,2 секунды; 0 промахов), бронзовым призером стала француженка Лу Жанмонно (+56,7; 1).

Чемпионат мира завершится в воскресенье мужским масс-стартом.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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