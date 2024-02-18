Биатлон на Спартакиаде подтвердил класс лидеров и открыл новые имена

Спартакиада сильнейших

Женщины. Масс-старт

1. Юлия Шеллер — 40.23,8 (0 промахов)

2. Наталия Шевченко +18,9 (2 промаха)

3. Анастасия Гореева +39,3 (2 промаха)

Мужчины. Эстафета

1. ЯНАО (Александр Бектуганов, Виктор Плицев, Дмитрий Абашев, Рустам Каюмов) — 1:19.39,5 (1+6)

2. Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Андрей Остапий, Кирилл Бажин) — 9,6 (0+11)

(3). Белоруссия (Павел Белько, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский, Антон Смольский) — 27,3 (1+10) (вне зачета)

4 (3). Башкирия (Илья Бурлаков, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) — 37,6 (0+9).

Завершилась спортивная программа Спартакиады у биатлонистов. Последней гонкой в Златоусте стал женский масс-старт, и результат многих удивил. Победила 22-летняя Юлия Шеллер, о которой до старта этого сезона едва ли кто-то знал, за исключением узкого круга специалистов. Вспомним еще и Савелия Коновалова, и Евгения Сидорова, в высокие места которых поверить было проблематично. Однако все они отметились на Спартакиаде, впрочем, как и Эдуард Латыпов, ставший по итогам лучшим биатлонистом турнира.

Молодая биатлонистка из Красноярска поразила Губерниева

«До начала Спартакиады невозможно было это представить. Феноменальная нервная система, стрельба под давлением на ноль и очень хорошая физическая готовность, — так прокомментировал в беседе с “СЭ” Дмитрий Губерниев успех Юлии Шеллер в воскресном женском масс-старте. — Шашилов — огромный молодец, вдохнул жизнь еще в одну спортсменку».

Биатлонная часть Спартакиады в Златоусте открыла российскому спорту новые имена. Помимо Шеллер и Савелия Коновалова, это еще и Евгений Сидоров, про которого если и вспоминали, то с улыбкой — возвращаясь к давней истории о «блате» и странным обвинениям в родстве с экс-главой Союза биатлонистов России Виктором Майгуровым. Бывший лыжник сначала провел феноменальную индивидуальную гонку, а затем помог сборной Красноярского края в борьбе за третье место в эстафете. И где теперь те, кто говорил, что Евгений не умеет стрелять?

О красноярском биатлоне Губерниев высказался отдельно. «Город огромный. Странно, когда простаивает прекрасный объект, который принимал международные соревнования в рамках универсиады. Победа Шеллер об этом тоже говорит — что нужно переезжать в Красноярск», — сказал Дмитрий, недоумевая, почему, несмотря на шикарную материальную базу, вид в регионе откровенно стагнирует и держится на энтузиастах. Дмитрий надеется, что успехи вдохновят руководство края на сотрудничество с СБР. А пока в лидерах Свердловская область.

Именно представители Екатеринбурга и окрестностей выиграли смешанную эстафету, женскую и стали вторыми в мужской. Есть и успехи в личных гонках — победа Наталии Шевченко, серебро Ирины Казакевич и Анастасии Шевченко, серебро и бронза от Кирилла Бажина. Добавить сюда еще попадания в цветы — так и вовсе фурор.

Башкирские биатлонисты передали свои медали коллегам из Белоруссии

Еще у девушек обращает на себя внимание невероятная форма Наталии Шевченко и ее золовки Анастасии Шевченко. Девушки отметились в протоколах во всех гонках, за исключением спринта. Хороши и Ирина Казакевич, Виктория Сливко и Елизавета Каплина. А вот Кристина Резцова ярко проявить себя не смогла. Но главным героем на личном уровне стал Эдуард Латыпов. В последний день он вытащил сборную Башкирии к условной бронзе.

Почему условной? Да дело в том, что на самом деле третьими стали представители Белоруссии. Однако регламент соревнований таков, что награждать пусть и дружественных, но все-таки иностранных граждан российский Минспорт не может, поэтому результаты ребят из Минска, Гомеля и других белорусских спортсменов носят формальный характер и в итоговом протоколе не учитываются. Ребятам даже не дарят сувениры! Правда, тут в дело включается спортивная солидарность.

Талисманами белорусов обеспечили российские коллеги еще во время личных дисциплин, а башкиры так и вовсе проявили выдающийся пример фейр-плей и передали свои бронзовые награды настоящим владельцам. Тем более что у Латыпова с ними проблем нет точно — он выиграл спринт, преследование, стал третьим в масс-старте и только в индивидуальной гонке ограничился цветами. Важно, что выиграть сборная Белоруссии не смогла, хотя и включила в состав Дмитрия Лазовского с Антоном Смольским. Представители Свердловской области и Ямало-Ненецкого округа оказались сильнее. Их победа — еще одна сенсация, ведь даже фишинер Рустам Каюмов — далеко не самый известный российский биатлонист, что тут говорить про остальных — Виктора Плицева, Дмитрия Абашева или Александра Бектуганова.

С точки зрения конкуренции и неожиданных результатов российская Спартакиада вообще даст фору тому же чемпионату мира. Но делает ли это ее полноценной заменой? По мнению самих биатлонистов — точно нет.