Латвийский биатлонист показал лучший результат в истории страны на ЧМ

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, который на дистанции 15 км показал результат 34 минуты 50,2 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Расторгуев отстал от победителя на 15,1 секунды, не допустив ни одного промаха, третьим финишировал француз Кентен Фийон-Майе (+33,0; 1).

Ранее главным успехом в истории латвийского биатлона были бронзовые награды Илмарса Брициса на чемпионатах мира (2001, 2005).

Бё сравнялся по числу золотых наград чемпионатов мира с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом, лидирующим по этому показателю с 20 медалями высшего достоинства.

Эта гонка стала последней в рамках чемпионата мира. Победитель прошлого года в этой дисциплине швед Себастьян Самуэльссон финишировал 23-м (+2.47,2; 23).