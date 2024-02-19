Франция разгромно выиграла ЧМ у Норвегии. Но под конец турнира на их вечеринку пришли незваные гости

Чемпионат мира в чешском Нове-Место начался с победной серии от норвежцев и француженок — одни не давали никому другому шанса в мужских гонках, вторые — в женских. Однако под конец соревнований как минимум на пьедестале стали появляться спортсмены из третьих стран, а в редких случаях — даже побеждать. В итоге норвежцы вновь завалили эстафету, серебро в масс-старте забрал Андрей Расторгуев из Латвии. А если вспоминать еще и попадания в цветы, то обвинения в недостаточной конкуренции не выглядят корректными. Чем еще запомнится этот старт и как выступили экс-россияне?

Франция разорвала женский биатлон

Есть у норвежцев одна традиция — проигрывать мужскую эстафету. Ходят легенды, что задал тренд еще на Олимпиаде-2014 в Сочи Эмиль Хегле Свендсен, упустивший последней стрельбой отличный шанс на золото. Проиграли норвежцы и год назад на ЧМ в Оберхофе. Отходить от привычных стандартов в Нове-Место не решились. Представьте уровень доминирования норвежской сборной в мужском биатлоне над всеми остальными. Ведь представители этой страны дважды забирали весь пьедестал, взяли четыре личные золотые медали из четырех (три из них на счету Йоханнеса Бе). На весь остальной мир осталось по сусекам — бронза Бенедикта Долля в индивидуальной гонке, серебро Андрея Расторгуева и бронза Кантена Фийона-Майе в масс-старте. Но вот выбрать достойного финишера, который не разбазарит такой потенциал, — задача не из легких. В прошлом году ставили Йоханнеса, и не помогло. В этом был Кристиансен.

Пока Ветле Шостад собирал штрафные круги, от шведов бежал Себастьян Самуэльссон, который в нужный момент результат давать умеет. В целом турнир как для Самуэльссона лично, так и для всей шведской команды скорее неудачный — ни одной личной медали. Зато в эстафетах они покуражились на славу. Сестрички Эберг сначала помогли Самуэльссону и Мартину Понсилуоме добраться до бронзы в смешанной эстафете, а затем взяли серебро в женской гонке. Но пальма первенства женского биатлона явно за Францией. У них есть как лидер — у Жюлии Симон из Нове-Место четыре победы, бронза и четвертое место, — так и глубина состава. Масс-старт выиграла Жюстин Бреза-Буше, два раза в медалях личных гонок была Лу Жанмонно, не везло Сюфи Шаво, оставшейся дважды в шаге от пьедестала.

Йоханнес Бе сравнялся с Бьорндаленом

Неудивительно, что Франция в итоге и выиграла с большим отрывом общий медальный зачет. Она ехала в Чехию с сильным женским составом (и, в отличие от норвежцев, полностью свой потенциал использовала), но при этом имела в наличии конкурентоспособных парней, чтобы на что-то рассчитывать в смешанных эстафетах. У норвежцев женского биатлона как будто бы и нет, ведь даже Ингрид Тандревольд возложенных на нее надежд не оправдывает. А в стартовой эстафете именно она лишила свою сборную надежд на титул. Француз Эрик Перро, наоборот, хоть на Кубках мира особо успехами не радует (всего лишь раз в карьере попал на подиум), здесь стал двукратным чемпионом мира. И больших претензий к его этапам нет, сильно он не проседает и общий уровень выдерживает.

К разговору о высоком среднем уровне. Приятно порадовала в женской эстафете Эстония. Вы хоть что-то слышали об эстонском биатлоне? А между прочим, эстонки финишировали четвертыми, в нескольких секундах от бронзовой Германии. Норвегия, в свою очередь, была только десятой. Еще из сенсаций — латвийское серебро Расторгуева.

Это первая серьезная медаль в карьере 35-летнего уроженца небольшого городка Алуксне. Раньше у него были только награды с чемпионатов Европы, турниров по лыжероллерам или чемпионатов среди военных… А тут — финишировал вторым в масс-старте сразу за Бе. Йоханнес же продолжал гонку за Уле-Эйнаром Бьорндаленом и Мартеном Фуркадом. С Бьорндаленом по золотым сравнялся — счет 20:20. Мог бы даже и превзойти великого соотечественника, но что поделать, если партнеры в эстафетах предпочитают валидольное шоу.

Приятно видеть, что до сих пор в отличной форме и Тарьей Бе. Однако он как заговоренный. Еще с ЧМ-2013 личного золота как не было, так и нет. В Нове-Место он собрал три серебра. Пара слов и об экс-россиянах. Анастасия Кузьмина после возвращения в спорт ради домашнего чемпионата Европы поехала и на ЧМ. Естественно, уровень соперников здесь несравним, и побороться за высокие медали не получилось. Но сестру Антона Шипулина всегда видеть на гонках приятно. Дарья Виролайнен пока финскую сборную также не сильно радует, Тимофей Лапшин ярче запоминается на ютубе, чем на лыжне. Ну, а «румын» Дмитрий Шамаев после золота на ЧЕ на чемпионат мира ехал как на разогревочный старт. Такие уж реалии у команд даже не второго, а третьего-четвертого эшелонов.