Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы

Первая в истории страны зимняя Спартакиада в новом формате завершена. Мы видели своими глазами если не все, то многое:

крутой праздник биатлона в Златоусте, где установили рекорд по зрителям — 73 тысячи;

экзотическое двоеборье в Нижнем Тагиле (где на трибунах были еще целых два зрителя;

Источник: Соцсети

морозные лыжи в Тюмени, где гоняли даже в −24;

превращение хоккейной «Арены Металлург» в центр фигурного катания.

Что получилось, а что нет? Что стоит исправить? А какие фишки позаимствовать другим стартам? Имеет ли смысл проводить Спартакиады в нынешнем формате? Вот наши мысли и наблюдения.

Для многих Спартакиада стала праздником и подарила новые классные точки на карте

По официальным данным, всего соревнования Спартакиады посетили более 150 тысяч человек — совсем не плохо для недели стартов, большинство из которых проводилось на открытом воздухе. Но из них почти половина болельщиков, 73 тысячи, пришли на биатлон в Златоусте! А еще 30 тысяч — на фигурное катание в Магнитогорске.

Биатлон в Златоусте — настоящий кайф.

В городе почти не осталось жилья, все разобрали гости (в том числе болельщики из других городов). Атмосфера — не хуже чем на Кубке мира, все атрибуты присутствуют: яркие наряды фанатов, флаги регионов, кричалки-песни. Народу битком не только на трибунах, но и вдоль трассы.

Источник: Соцсети

Такого праздника на российском старте в нашем биатлоне давно не было (если он вообще когда-то был). Если в Златоуст на будущий год не приедет хотя бы этап Кубка России, это будет абсурдом.

С фигурным катанием в Магнитогорске — похожая история. Идея привезти фигуристов на крутую хоккейную арену и в город, где до сих пор ничего похожего не показывали, сработала на 100%. Все три дня соревнований — аншлаги.

И пусть публика осваивала правила по ходу дела, это вообще не мешало получать удовольствие — ни зрителям, ни фигуристам. Восторг на арене вызывал любой сделанный элемент, даже на разминке. А улетали ребята из Магнитогорска с огромными тюками плюшевых игрушек — подарки от фанатов.

Губернатор Челябинской области обещал постараться, чтобы на будущий год в Магнитогорск приехал этап Гран-при России. Точно так же, как со Златоустом: если этого не произойдет — будет мегастранно.

Ну, а дальше несложная арифметика: на все остальные виды вместе взятые остается 50 тысяч зрителей за неделю. И это включая хоккей, лыжи с топовым Большуновым, коньки в Мекке этого вида спорта Челябинске… не густо.

Соревнования Спартакиады объединяет только символика

Спартакиаду позиционировали как комплексный старт: соревнования одновременно по всем зимним олимпийским видам спорта, командный зачет, сборные регионов. Все — почти как на Олимпийских играх.

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На деле соревнования оказались, по сути, набором отдельных чемпионатов России в разных городах. Объединяли их только символика и название. Не было организовано ни транспорта для зрителей и прессы между объектами (даже теми, которые расположены относительно недалеко), ни единого места проживания для спортсменов. Даже маркетинговые стратегии от места к месту различались кардинально.

Например, в Златоусте — весь город в рекламе и настоящий ажиотаж. В Челябинске сумели собрать полные трибуны в день выхода на старт местной звезды Ольги Фаткулиной — ее появление всячески подогревалось.

А вот в Нижнем Тагиле про Спартакиаду мало кто слышал. В Тюмени лыжные старты проводились утром в будни, при том что стадион в 40 км от города. Понятно, что тут никакая реклама (которой почти не было) все равно не спасет.

С квотами от регионов нужно что-то решать. Пока система несправедлива

Спартакиада — соревнование между сборными регионов, поэтому боссам пришлось экстренно изобретать систему допуска на старт. И тут каждая федерация придумала что-то свое:

лыжники допускали по 8 человек от региона, и в итоге, чтобы заполнить квоту, на старт за некоторые области выходили любители и перворазрядники;

в коньках решили, что на некоторых дистанциях могут стартовать только по одному спортсмену от региона, и топы сборной России Даниил Алдошкин и Руслан Захаров (оба из Московской области) вынуждены были делить дистанции: Захаров бежал 10 000 м, а Алдошкин — масс-старт;

в биатлоне квота — по 5 человек, и член сборной России Алина Кудисова не попала в свою команду ХМАО и вынуждена была соревноваться в лыжных гонках;

а вот в фигурном катании — вообще никаких ограничений. Например, 8 из 11 одиночниц представляли Москву или Санкт-Петербург, 7 из 8 танцевальных пар были из Москвы. Конечно, во многом благодаря сделанному в фигурке заделу эти регионы возглавили командный зачет.

Командный зачет никому не интересен. Имеет ли смысл его вести?

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Прямое следствие предыдущего пункта — командный зачет необъективен и вообще никому не интересен.

На каком месте там идет тот или иной регион, не знали даже сами спортсмены, не говоря о болельщиках.

Задумка была крутая: регионы поборются между собой в медальном зачете так же, как страны — на Олимпийских играх. Но реализация подкачала:

во многих случаях приписка к региону — чисто формальная. Например, Архангельская область завершила командный зачет на высоком пятом месте благодаря победам Большунова, Степановой, медалям Коростелева и Пеклецовой. Все они — легионеры, которые сменили прописку в последние годы;

сборная региона — понятие скорее виртуальное. Спортсмены из разных видов внутри одного региона часто даже не были знакомы между собой, так как соревновались в разных городах и нигде не пересекались;

у большинства регионов не было командной символики, единой формы и так далее. Красивый финиш биатлонистки Юлии Шеллер с флагом родного Красноярского края — скорее исключение, к которому надо стремиться;

за командный зачет не предусматривалось никаких поощрений, поэтому спортсмены больше были заинтересованы в личных медалях.

Местные звезды — лучшие хедлайнеры Спартакиады

А вот в некоторых кейсах прописка оказалась не формальностью. Привлекать народ на трибуны через местных звезд — идея на поверхности, но от этого не менее эффективная.

Легенды коньков Лидия Скобликова и Светлана Бажанова все дни проводили в «Уральской молнии» — фоткались, награждали, общались. В Златоусте была Светлана Ишмуратова, в Тюмени — Луиза Носкова (плюс не местный, но максимально открытый для общения Александр Легков).

Так остаются в плюсе вообще все: ветеранам приятно внимание, публика получает редкую возможность пообщаться с чемпионами, дети узнают про звезд прошлого.

Тот случай, когда спортивная связь поколений — не красивые слова, а реальность.

Белорусы — гости на чужом празднике

Сборную Беларуси допустили на Спартакиаду в последний момент, а с условиями допуска каждая федерация разбиралась по-своему.

Например, в лыжах Елена Вяльбе — за справедливость, и белорусы получали призовые от спонсоров федерации наравне со всеми.

А вот в биатлоне, где белорусские спортсмены, в отличие от лыж, сильны, им ничего не предложили. Только выступления вне зачета.

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Выручали российские друзья: сборная Башкортостана (которая на самом деле в эстафете была четвертой) отдала белорусам свои бронзовые медали, а Наталья Гербулова — плюшевую игрушку-талисман.

Парадокс еще и в том, что в Беларуси Спартакиаду ждали. Там по общедоступному телевидению показывали и нишевые виды, включая коньки и фристайл, а у нас — только лыжи с биатлоном по «Матчу» и фигурное катание по Первому.

На будущее с этим, конечно, нужно что-то решать.

Мы максимально (и справедливо) возмущаемся условиями допуска на международные старты, а сами, по сути, устроили белорусам то же самое: ни призов, ни мест, разве что флаг в стартовом протоколе.

Внутренние старты могут быть интересны. Идею Спартакиады не стоит бросать

Развитие внутреннего календаря — один из немногих плюсов положения, в котором оказался российский спорт. И Спартакиада действительно показала, что соревнования внутри страны могут пользоваться успехом и быть интересными.

Старты с участием лучших, при этом изолированные от политической повестки, точно стоит проводить и дальше. Даже когда (если?) в нашем календаре снова появятся чемпионаты и этапы Кубка мира, для Спартакиады точно можно найти окошко хотя бы раз в два года.

Есть масса регионов, для которых это станет большим событием. А нюансы ничего не стоит исправить. Идеально с первого раза почти никогда не получается.