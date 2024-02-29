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16:48 (мск), источник: Sports.Ru

Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена на завтра из-за непогоды

Об этом сообщает NRK со ссылкой на организаторов соревнований. Планировалось, что сегодня на старт выйдут женщины.

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Источник: СБР

Таким образом, обе гонки (женская и мужская) пройдут завтра, 1 марта.

Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд — 7-й, Эльвира Оберг — 17-й, Жанмонно — 25-й, Брезаз-Буше — 29-й, Симон — 32-й.

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