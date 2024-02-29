Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена на завтра из-за непогоды
Об этом сообщает NRK со ссылкой на организаторов соревнований. Планировалось, что сегодня на старт выйдут женщины.
Об этом сообщает NRK со ссылкой на организаторов соревнований. Планировалось, что сегодня на старт выйдут женщины.
Таким образом, обе гонки (женская и мужская) пройдут завтра, 1 марта.
Кубок мира. Индивидуальная гонка. Виттоцци стартует 2-й, Тандревольд — 7-й, Эльвира Оберг — 17-й, Жанмонно — 25-й, Брезаз-Буше — 29-й, Симон — 32-й.