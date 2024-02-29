Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена на завтра из-за непогоды

Индивидуальная гонка на Кубке мира в Холменколлене перенесена на завтра из-за непогоды

Об этом сообщает NRK со ссылкой на организаторов соревнований. Планировалось, что сегодня на старт выйдут женщины.