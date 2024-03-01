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17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Лиза Виттоцци выиграла «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци стала обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок.

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Источник: Reuters

Спортсменка заняла четвёртое место в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Осло (Норвегия). Таким образом, Виттоцци обошла ближайших соперниц в зачёте индивидуальных гонок у женщин, набрав 165 очков.

Для Виттоцци этот «Малый хрустальный глобус» стал третьим в зачёте индивидуальных гонок. Ранее итальянская биатлонистка выиграла зачёт в этой дисциплине в сезоне-2018/2019 и сезоне-2022/2023. Виттоцци стала второй спортсменкой, которой удавалось взять три МХГ в индивидуальных гонках после шведской биатлонистки Магдалены Форсберг (сезон-1997/1998, 2000/2001, 2001/2002).

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