Йоханнес Бё провёл неудачную гонку, но всё равно забрал «Глобус». Да как ему это удаётся?

Мы живём в эпоху Йоханнеса Бё, правящего в мировом биатлоне, и с этим ничего не поделать. На этапе Кубка мира в Хольменколлене норвежец провёл неудачную индивидуальную гонку, но всё равно с большим запасом забрал «Малый хрустальный глобус» в зачёте биатлонной классики.

Да как же ему это удаётся?

Судьбу трофея решили сразу

Индивидуальных гонок в календаре Кубка мира всего три, и по итогам двух из них на первом месте расположился именно Йоханнес Бё. Один из стартов он выиграл, во втором забрал бронзу и имел в распоряжении 150 очков. Его главным конкурентом был немец Роман Рес (121 балл). А за Тарьеем Бё (90 очков) шла уже плотная группа конкурентов. Впрочем, Йоханнес мог чувствовать себя комфортно. Главное было — совсем уж не провалиться.

Йоханнес на дистанции показал лучшую скорость, но вот стрелял неважно — два промаха, по одному на втором и третьем огневых рубежах. С грузом двух штрафных минут даже быстроногий норвежец забраться на пьедестал не мог. Однако было понятно, что за топ-10 он при любом раскладе зацепится.

Оставалось лишь понять, а как сегодня себя проявит Рес.

А немец сдался почти без борьбы. Ошибся один раз уже на первом огневом рубеже, а дальше пропал из поля зрения. Когда обнаружился на финише, выяснилось, что больше не мазал, но занял скромное 25-е место.

Обладатель «Малого хрустального глобуса» определился. Им стал Йоханнес Бё. И как у него дома только полки от наград ещё не ломятся?

Три норвежца на пьедестале

Борьба за золото в конкретной гонке получилась более интересной, чем сражение за «Глобус». Ориентиром для всех с первых же минут гонки стал Тарьей Бё, стартовавший под четвёртым номером. Всё у него было замечательно: и скорость, и точность. Казалось, что он с ходу покажет лучший результат, который никому не под силу превзойти. Но подвёл 20-й выстрел. Тарьей не закрыл мишень, получил штрафную минуту и был вынужден не принимать поздравления с медалью, а нервно смотреть на табло.

Догнать Бё-старшего можно было только при условии идеальной стрельбы, однако соискателей хватало. В какой-то момент целая группа из шести спортсменов, закрывших все мишени на трёх первых рубежах, готовилась подвинуть лидера. В их числе были: норвежцы Легрейд, Кристиансен и Стрёмсхейм, Гигонна и Перро из Франции и Расторгуев из Латвии.

На победу претендовали шестеро, но совладал с нервами только Легрейд. Он закрыл все мишени и ушёл с четвёртого рубежа с отрывом почти в минуту от Тарьея Бё. Правда, очень тяжело прошёл пятый круг и сохранил от колоссального отрыва лишь 28,5 секунды, но всё равно выиграл!

Тарьей Бё сохранил второе место, а быстрейшим из тех, кто его преследовал, но промахнулся, стал Кристиансен. Опять три норвежца на пьедестале!

За Эрика Перро как-то даже досадно: Ветле Шоста Кристиансен сместил его с третьей строчки буквально в последний момент, обогнав на секунду. Впрочем, Перро может быть доволен тем, что оставил позади Йоханнеса Бё. Замкнул список участников цветочной церемонии новоиспечённый вице-чемпион мира Андрей Расторгуев. Вот кто в этом сезоне по-настоящему расцвёл!

В субботу, 2 марта, в Хольменколлене пройдут гонки с общего старта.