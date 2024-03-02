Легрейд выиграл масс-старт на домашнем этапе Кубка мира, Йоханнес Бе — 14-й

Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монца
Рома
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Зенит
Спартак
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат
Урал
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реймс
Лилль
01
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Северсталь
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Райо Вальекано
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
18:00
Брентфорд
Челси
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Вест Хэм
13
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Брайтон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
30
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
31
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
РБ Лейпциг
14
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Аугсбург
06
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Салернитана
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
Динамо Мн
41
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
04
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
02
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
00
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
11
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.03
Чикаго
Коламбус
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари
Питтсбург
Все события
Фоторепортажи
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Легрейд выиграл масс-старт на домашнем этапе Кубка мира, Йоханнес Бе — 14-й

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).

Наверх

Он преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 52 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял немец Бенедикт Долль (отставание — 6,4 секунды; 2 промаха). Третьим финишировал швед Йеспер Нелин (+9,9; 1), который впервые в карьере добрался до подиума в личной гонке Кубка мира. Пятикратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё показал 14-й результат (+1.05,0; 6).

Для Легрейда эта победа стала второй подряд — в пятницу он выиграл индивидуальную гонку.

В воскресенье состоятся классическая и одиночная смешанные эстафеты.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

 Верховный суд Швейцарии не изменит срок наказания Валиевой
Юрист назвал возможную причину задержания Промеса в ОАЭ
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь