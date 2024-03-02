Легрейд выиграл масс-старт на домашнем этапе Кубка мира, Йоханнес Бе — 14-й
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем масс-старта на седьмом этапе Кубка мира в Холменколлене (Норвегия).
Он преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 52 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял немец Бенедикт Долль (отставание — 6,4 секунды; 2 промаха). Третьим финишировал швед Йеспер Нелин (+9,9; 1), который впервые в карьере добрался до подиума в личной гонке Кубка мира. Пятикратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё показал 14-й результат (+1.05,0; 6).
Для Легрейда эта победа стала второй подряд — в пятницу он выиграл индивидуальную гонку.
В воскресенье состоятся классическая и одиночная смешанные эстафеты.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.