Легрейд выиграл масс-старт на домашнем этапе Кубка мира, Йоханнес Бе — 14-й

Он преодолел дистанцию 15 км за 37 минут 52 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял немец Бенедикт Долль (отставание — 6,4 секунды; 2 промаха). Третьим финишировал швед Йеспер Нелин (+9,9; 1), который впервые в карьере добрался до подиума в личной гонке Кубка мира. Пятикратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Кубка мира норвежец Йоханнес Бё показал 14-й результат (+1.05,0; 6).

Для Легрейда эта победа стала второй подряд — в пятницу он выиграл индивидуальную гонку.

В воскресенье состоятся классическая и одиночная смешанные эстафеты.