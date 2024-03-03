Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону

В воскресенье Шевченко стала победительницей женской гонки преследования на заключительном, пятом этапе Кубка России в Уфе. Ранее спортсменка, в 2022 году перешедшая из лыжных гонок в биатлон, стала победительницей в зачете спринтерских гонок.