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11:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Шевченко стала победительницей женской гонки преследования на заключительном, пятом этапе Кубка России в Уфе. Ранее спортсменка, в 2022 году перешедшая из лыжных гонок в биатлон, стала победительницей в зачете спринтерских гонок.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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