Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования.
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России и обладательницей малого глобуса в зачете гонок преследования.
В воскресенье Шевченко стала победительницей женской гонки преследования на заключительном, пятом этапе Кубка России в Уфе. Ранее спортсменка, в 2022 году перешедшая из лыжных гонок в биатлон, стала победительницей в зачете спринтерских гонок.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.