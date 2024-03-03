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13:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Латыпов выиграл общий зачет Кубка России по биатлону

Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону.

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Источник: СБР

3 марта Латыпов стал 7-м в пасьюте на заключительном этапе Кубка России в Уфе, выиграв общий зачет. Победителем гонки стал Евгений Сидоров.

В этом сезоне Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России по биатлону.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

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