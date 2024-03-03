Латыпов выиграл общий зачет Кубка России по биатлону

3 марта Латыпов стал 7-м в пасьюте на заключительном этапе Кубка России в Уфе, выиграв общий зачет. Победителем гонки стал Евгений Сидоров.

В этом сезоне Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России по биатлону.