Латыпов выиграл общий зачет Кубка России по биатлону
Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону.
Трехкратный бронзовый призер олимпийских игр Эдуард Латыпов стал победителем общего зачета Кубка России по биатлону.
3 марта Латыпов стал 7-м в пасьюте на заключительном этапе Кубка России в Уфе, выиграв общий зачет. Победителем гонки стал Евгений Сидоров.
В этом сезоне Латыпов досрочно стал обладателем Кубка России по биатлону.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.