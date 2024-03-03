Победой французов в смешанной эстафете завершился седьмой этап Кубка мира по биатлону

Соревновательную программу этапа завершили одиночная и классическая смешанная эстафеты. В сингл-миксте первенствовали хозяева трассы Юни Арнеклейв и Ветле Кристиансен. Судьба гонки решилась на финишной прямой, где норвежский спортсмен на одну десятую секунды опередил представителя Швеции Себастьяна Самуэльссона. Компанию шведу на второй тумбе пьедестала составила Анна Магнуссон. Тройку призеров сенсационно замкнули Суви Минккинен и Отто Инвениус из Финляндии, для которых это попадание на подиум стало первым в карьере на Кубке мира.



Уверенную победу в стандартной смешанной эстафете одержала команда Франции (Жюлия Симон, Софи Шово, Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе), преимущество которой над ближайшими преследователями составило более полуминуты. После финального огневого рубежа на второе место в равной степени претендовали сборные Италии, Швеции, Норвегии и Германии, в итоге последний круг быстрее преодолел швед Мартин Понсилуома. Бронза — у норвежского квартета.



Этап Кубка мира в Холменколлене стартовал в пятницу с двух индивидуальных гонок. Среди женщин первое заняла лидер общего зачета норвежка Ингрид Тандреволд. Четвертый результат показала итальянка Лиза Виттоцци, которая благодаря этому стала обладательницей Малого хрустального глобуса в данной дисциплине. У мужчин весь пьедестал оказался норвежским, сильнейшим среди товарищей по команде был Стурла Холм Лагрейд. «Малый хрусталь» в зачете индивидуальных гонок получил Йоханнес Бё.



В субботу Лагрейд одержал вторую победу за два дня, на сей раз Стурле не было равных в масс-старте. У девушек финишную черту первой пересекла швейцарка Лена Хекки-Гросс. Далее биатлонисты отправятся в Северную Америку, где и завершится розыгрыш Кубка мира. С 8 по 10 марта состоится этап в Солджер-Холлоу (США), а с 14 по 17 марта обладатели оставшихся индивидуальных наград сезона-23/24 определятся в канадском Кэнморе.