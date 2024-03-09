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02:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы выиграли 12-ю подряд эстафету на Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сборная Норвегии одержала победу в мужской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Солджер Холлоу (США).

Источник: Пресс-служба IBU

Норвежцы в составе Стурлы Легрейда, Тарьея Бё, Йоханнеса Бё и Ветле Кристиансена показали результат 1 час 13 минут 12,3 секунды, уйдя на три штрафных круга и потратив пять дополнительных патронов. Эта победа стала 12-й подряд для сборной Норвегии в эстафетах в рамках Кубка мира.

Второе место заняла сборная Италии (отставание — 26,5 секунды; 8 дополнительных патронов), которую представляли Патрик Браунхофер, Томмазо Джакомель, Дидье Бьона и Лукас Хофер. Третье место заняла команда Германии (+27,3; 0+8), в составе которой выступали Юстус Штрелов, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Филипп Наврат.

Сборная США (+1.30,0; 1+9) впервые с 1991 года стала четвертой. Лучший результат американцев в эстафетах — третье место в 1988 году.

Сборная Норвегии по итогам пяти гонок сезона набрала 450 очков и выиграла эстафетный зачет Кубка мира. Далее расположились сборные Германии (330) и Италии (290).

Этап завершится 10 марта. Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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