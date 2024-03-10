Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в США
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сборная Норвегии по биатлону выиграла последнюю в нынешнем сезоне женскую эстафетную гонку 4×6 км, прошедшую на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США).
МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Сборная Норвегии по биатлону выиграла последнюю в нынешнем сезоне женскую эстафетную гонку 4×6 км, прошедшую на этапе Кубка мира в Солджер Холлоу (США).
Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд показали результат 1 час 4 минуты 15,5 секунды, пройдя дистанцию без штрафных кругов и использовав пять дополнительных патронов. Вторыми стали немки Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Юлия Кинк (отставание 17,2 секунды; 0 кругов + 7 дополнительных патронов), третье место заняли шведки Анна Магнуссон, Мона Брурссон, Ханна и Эльвира Эберг. (+42,0; 0; 10).
Сборная Норвегии по биатлону победила в зачете женских эстафетных гонок Кубка мира, завоевав малый Хрустальный глобус — в активе норвежек 376 баллов по итогам пяти гонок. Второе место заняла команда Швеции (345 баллов), третьими стали француженки (325).
Этап завершится 10 марта. Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.