Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в США

Юни Арнеклейв, Ида Лиен, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд показали результат 1 час 4 минуты 15,5 секунды, пройдя дистанцию без штрафных кругов и использовав пять дополнительных патронов. Вторыми стали немки Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойгт и Юлия Кинк (отставание 17,2 секунды; 0 кругов + 7 дополнительных патронов), третье место заняли шведки Анна Магнуссон, Мона Брурссон, Ханна и Эльвира Эберг. (+42,0; 0; 10).

Сборная Норвегии по биатлону победила в зачете женских эстафетных гонок Кубка мира, завоевав малый Хрустальный глобус — в активе норвежек 376 баллов по итогам пяти гонок. Второе место заняла команда Швеции (345 баллов), третьими стали француженки (325).