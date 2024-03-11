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00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

О боже, Лу! Реактивная француженка роскошно разобралась с Виттоцци в финишном створе

Эта гонка только запутала расклады в борьбе за победу в Кубке мира.

В США в воскресенье, 10 марта, прошла последняя гонка женской части предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону. Под ослепляющим американским солнцем за медали пасьюта боролись самые стойкие. Те, кому нипочём джетлаг, высота и вообще усталость к концу сезона.

Победа Лу

В Солджер Холлоу яркую победу добыла француженка Лу Жанмонно. Всего одна осечка на рубежах и видимая невооружённым глазом бодрость были предвестниками успеха. Она точно жаворонок. Ибо старт гонке был дан в 10 утра по местному времени. За океаном, в родной Франции болельщики приступали к ужину, пока их любимица разбиралась с соперницами.

А проблема на пути к золоту была одна — Лиза Виттоцци. Итальянка почти добралась до золота. На её счету тоже одна ошибка во время стрельбы. После заключительной стойки она уходила вместе с Жанмонно. И казалось, что сможет сегодня победить — так уверенно выглядела итальянская чемпионка. Но буквально за несколько десятков метров до финиша Лиза сдалась. Уже тогда она как психологически, так и физически отдала победу Лу Жанмонно в финишном створе. А в итоге их разделили 0,4 секунды.

Соперницы отстали больше чем на минуту. И даже борьбы за бронзу не случилось. На третьем месте оказалась Жулия Симон. По движениям француженки в начале гонки можно было предположить, что ей будет непросто. И в самом деле, больших отставаний лидер сборной Франции не отыгрывала, но на стрельбе была увереннее остальных. Две ошибки и вполне заслуженная медаль. Этим этапом Жулия может быть довольна.

Бежит, но не стреляет

Болельщики так хотели чуда, но оно пока не случилось. Эстонка Тюли Томингас была очень близка к медалям. Будь у неё на одну ошибку меньше, борьбы за бронзу с Симон было бы не избежать. Но пока только шестое место.

Кстати, Томингас лишила цветочной церемонии победительницу спринта — Жюстин Бреза-Буше. Этой французской биатлонистке предстоит домашняя работа над стрельбой. Шесть промахов при такой скорости вызывают вопросы. Излишняя самоуверенность? А впрочем, на этот и другие вопросы ответят сама спортсменка и тренер «трёхцветных» Сириль Бурде.

Как дела в борьбе за БХГ?

Куда интереснее становятся расклады в борьбе за «Большой хрустальный глобус». Лидер общего зачёта Ингрид Ландмарк Тандреволд в американском пасьюте стала только 11-й, пропустив основных соперниц далеко вперёд. А сейчас любая подобная осечка — на вес хрустального трофея.

Пока норвежка всё равно остаётся с жёлтой майкой лидера. Между первым и вторым местом, которое занимает Лиза Виттоцци, 73 очка. А на третьем месте, в 83 очках от лидера расположилась Жюстин Бреза-Буше.

Впереди заключительный этап в канадском Канморе, где все гонки идут в зачёт. И пока ничего не ясно. Наоборот, вопросов становится всё больше.

Батраз Томаев

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