Тандревольд впервые в карьере выиграла спринтерский зачет Кубка мира
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд стала обладательницей малого Хрустального глобуса за победу в зачете спринтерских гонок Кубка мира.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд стала обладательницей малого Хрустального глобуса за победу в зачете спринтерских гонок Кубка мира.
В четверг на этапе в Кэнморе (Канада) прошла заключительная женская спринтерская гонка сезона, победительницей которой стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Лидирующая в общем зачете Кубка мира Тандревольд заняла 17-е место.
В спринтерском зачете 27-летняя Тандревольд набрала 418 баллов, опередив француженку Жюстин Бреза-Буше (410 баллов) и Виттоцци (373). Ранее в активе норвежки был один малый Хрустальный глобус — за победу в зачете масс-стартов сезона-2020/21.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.