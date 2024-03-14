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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тандревольд впервые в карьере выиграла спринтерский зачет Кубка мира

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд стала обладательницей малого Хрустального глобуса за победу в зачете спринтерских гонок Кубка мира.

Источник: Reuters

В четверг на этапе в Кэнморе (Канада) прошла заключительная женская спринтерская гонка сезона, победительницей которой стала итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци. Лидирующая в общем зачете Кубка мира Тандревольд заняла 17-е место.

В спринтерском зачете 27-летняя Тандревольд набрала 418 баллов, опередив француженку Жюстин Бреза-Буше (410 баллов) и Виттоцци (373). Ранее в активе норвежки был один малый Хрустальный глобус — за победу в зачете масс-стартов сезона-2020/21.

Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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