Ау, соперники, вы тут? Фантастический Бё стал на шаг ближе к своему пятому «Глобусу»

Живописный канадский Канмор. Горы, солнце и такой же лучезарный Йоханнес. В пятницу, 15 марта, титулованный норвежец стал на шаг ближе ещё к одной награде — пятому «Большому хрустальному глобусу». Он, словно зверь, почуял запах жертвы и идёт к нему планомерно.

Как в старые добрые

Победу в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка мира одержал именно он — Йоханнес Бё. Идеальная стрельба и не менее прекрасная скорость. Перфекционисты наверняка оценили это выступление. Ведь по канадской трассе Йося летел словно комета. Кажется, даже соотечественник Вархольм, занимающийся лёгкой атлетикой, уже задумался — а не взять ли в спарринг-партнёры биатлониста аккурат перед парижской Олимпиадой.

Бё-младший в гонке мог допустить даже две осечки и всё равно выиграть. Ближайшие преследователи промахнулись по одному разу и проиграли больше минуты. Канада лицезрела пятикратного олимпийского чемпиона в своих лучших кондициях. Как в старые добрые времена. Это победа без шансов для всех остальных.

Для Бё-старшего две новости: хорошая и плохая

Заключительный мужской спринт сезона-2023/2024 болельщики ждали с двумя вопросами: кто выиграет «Малый хрустальный глобус» и сумеет ли основной соперник Йоханнеса Бё приблизиться к нему в борьбе за «Большой хрусталь»? И оба вопроса связаны были с именем старшего из братьев. Закрыть обе мишени в этой непростой головоломке Тарьей Бё не сумел. Да, он стал победителем зачёта спринтерских гонок в этом сезоне. В свои 35 быть самым скоростным и метким по итогам девяти этапов? Честно говоря, сей факт вызывает восхищение.

Бронза в спринте Канмора стала пятой медалью в этой дисциплине за сезон. В итоге Тарьей выиграл «Малый глобус» с отрывом в 14 очков от Стурлы Холм Легрейда.

А вот в борьбе за главный титул мирового биатлона его шансы немного подтаяли. Преимущество младшего брата выросло на 30 очков.

Было — 62, а стало — 92.

Теоретически Тарьей Бё ещё имеет шансы на победу в тотале. Но в этом случае Йоханнесу нужно провалить пасьют или масс-старт или оба раза финишировать вне десятки сильнейших. Старший же брат должен как минимум быть в топ-3 следующих пасьюта и масс-старта. По силам ли задача? А может, Тарьей и вовсе проиграл психологическую борьбу уже в спринте? Как всегда, на эти вопросы ответят гонки, которые состоятся уже в субботу и воскресенье.

Джакомель — новая звезда биатлона?

Большая радость на итальянской улице. Томмазо Джакомель завоевал серебро в спринте. 23-летняя звезда из Трентино в этом сезоне уже несколько раз поднимался на подиум к аксакалам Кубка мира. Он уже засиял на небосклоне. Тут можно говорить с уверенностью — в следующем году мы увидим куда более наглого Томмазо, который распробовал вкус успеха. Пусть он пока и с серебряным отливом, но тем дороже будет золото.

Ну, а пока у Джакомеля один промах и четвёртая скорость на лыжне. Весьма недурно, не так ли?

Завтра, 16 марта, в Канморе (Канада) состоятся гонки преследования. И накал страстей на трассе растёт с каждым мгновением. Пропустить финал сезона точно нельзя!