Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по победам в спринтах
В пятницу, 15 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоялась спринтерская гонка у мужчин.
В пятницу, 15 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоялась спринтерская гонка у мужчин.
Победу в спринте одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 23 минуты 37 секунд, не допустив ни одного промаха в стрельбе.
Теперь на его счету 37 побед в данной дисциплине. Таким образом, Йоханнес побил рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в спринтерских гонках.
Также Йоханнес сравнялся с французом Мартенои Фуркадом по количеству побед в личных гонках — по 83. Больше только у Бьорндалена — 95.