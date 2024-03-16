Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по победам в спринтах

Победу в спринте одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 23 минуты 37 секунд, не допустив ни одного промаха в стрельбе.

Теперь на его счету 37 побед в данной дисциплине. Таким образом, Йоханнес побил рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в спринтерских гонках.