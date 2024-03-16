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11:28 (мск), источник: Sport24

Йоханнес Бе побил рекорд Бьорндалена по победам в спринтах

В пятницу, 15 марта, на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе (Канада) состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Источник: Reuters

Победу в спринте одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, преодолевший дистанцию за 23 минуты 37 секунд, не допустив ни одного промаха в стрельбе.

Теперь на его счету 37 побед в данной дисциплине. Таким образом, Йоханнес побил рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед в спринтерских гонках.

Также Йоханнес сравнялся с французом Мартенои Фуркадом по количеству побед в личных гонках — по 83. Больше только у Бьорндалена — 95.

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