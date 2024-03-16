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21:44 (мск), источник: Чемпионат.com

С женским Кубком мира всё понятно! Виттоцци на последнем этапе творит что-то невероятное

Лиза не просто вышла на первое место в общем зачёте, но и создала себе запас, который очень тяжело отыграть за одну гонку.

Источник: Reuters

Итальянские поклонники биатлона, наверное, в восторге от женских гонок на заключительном этапе Кубка мира — 2023/2024, который проходит в Канаде. Лиза Виттоцци за пару дней поставила с ног на голову все расклады в общем зачёте. За одну гонку до конца сезона именно она — главный претендент на «Большой хрустальный глобус». А Тандреволд спасёт только чудо.

Два главных вопроса

Заключительный пасьют должен был ответить на два вопроса.

Первый — кто заберёт «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования? Француженка Жулия Симон вышла на старт в красной майке, опережая Виттоцци на 26 очков. Да, француженка по итогам спринта стартовала на четвёртом месте, а итальянка ушла в гонку первой. Но за пять кругов и четыре огневых рубежа всё ещё могло перемениться.

Второй — кто будет лидером общего зачёта перед финальной гонкой сезона? Жёлтую майку носила норвежка Ингрид Тандреволд, но расклады были не в её пользу. Ингрид провалила спринт и стартовала лишь 17-й, в минуте от Виттоцци, которую в тотале опережала всего-то на семь очков. Должно было произойти что-то неожиданное, чтобы Лиза не забрала себе жёлтую накидку.

Безупречная Лиза

Лиза в Канморе пребывает в отличной форме. И в гонке преследования она приняла это доказывать. Первые два круга она провела почти безупречно: да, летела не во весь опор, но все мишени закрывала, на штрафные круги не заходила. Правда, и её соперницы могли быть первой половиной гонки довольны: Жулия Симон прорвалась на второе место, а Ингрид Тандреволд выкарабкивалась из глубины: с 17-й позиции поднялась на девятую.

А третий огневой рубеж стал определяющим. На стойку Лиза пришла в компании Жулии Симон и Лу Жанмонно. Но если итальянка вновь показала идеальную точность, то француженки промахнулись по разу — отрыв лидера от ближайшей преследовательницы тут же вырос почти до 20 секунд.

Не совладала с нервами и Тандреволд. Кажется, она поставила всё на кон и проиграла. Два промаха, два штрафных круга и откат на 13-е место.

Одна победа — два трофея?

Четвёртая стрельба вообще добила соперниц итальянки. Лиза наконец-то дала соперницам шанс себя догнать — разок промахнулась. Но Симон в ответ на это промахнулась сразу два раза, а потому оказалась за спиной не только у Жанмонно, но и у Бреза-Буше. А сил для того, чтобы вновь прорываться наверх с четвёртого места, у обладательницы красной майки не хватило.

Ещё два промаха допустила и Тандреволд. И ей тоже на заключительном круге ничего отыграть не удалось: она опустилась с 17-го места на 19-е.

А дальше в дело вступила беспощадная математика. Четвёртое место стало для Симон роковым в борьбе за «Малый хрустальный глобус». Ей и третьего места было бы мало, чтобы удержаться впереди Виттоцци, разом набравшей 90 баллов в зачёт, а четвёртого и подавно не хватило. «Глобус» — у Лизы.

Да и с «Большим глобусом» внезапно всё стало понятно. Лиза, уступавшая Ингрид семь очков, после своей победы и провала норвежки вырвалась вперёд аж на 61 очко. Это значит, что, даже если Тандреволд сможет выиграть заключительный масс-старт, Виттоцци устроит любое место со второго по 11-е. А учитывая состояние Лизы, сложно представить, что она опустится ниже.

В воскресенье, 17 марта, Лиза выйдет на старт в жёлтой майке лидера. И будет как никогда прежде близка к своей первой победе в общем зачёте Кубка мира.

Михаил Чесалин

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