Йоханнес Бё обошел Фуркада по победам, выиграв пасьют на этапе Кубка мира

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 38,0 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 11,2 секунды; 1 промах), третье место занял француз Эрик Перро (+11,6; 1 промах).

Эта победа стала 84-й для Бё в личных гонках на Кубке мира, по этому показателю он обошел француза Мартена Фуркада и вышел на второе место.

Этап завершится в ночь на 18 марта.