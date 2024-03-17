Йоханнес Бё обошел Фуркада по победам, выиграв пасьют на этапе Кубка мира
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе.
Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 38,0 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Вторым финишировал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 11,2 секунды; 1 промах), третье место занял француз Эрик Перро (+11,6; 1 промах).
Эта победа стала 84-й для Бё в личных гонках на Кубке мира, по этому показателю он обошел француза Мартена Фуркада и вышел на второе место.
Этап завершится в ночь на 18 марта.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.