Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус

Спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе нынешнего сезона в Кэнморе и лишил своего брата Тарьея Бе математических шансов первое место в личном зачете.

Йоханнес Бе завоевал Большой хрустальный глобус за одну гонку до конца сезона-2023/24 — 18 марта в 00.20 по московскому времени состоится масс-старт.

Йоханнес Бе выиграл Кубок мира в пятый раз в карьере и во второй раз подряд. Также норвежец выиграл зачет гонок преследования в сезоне-2023/24.