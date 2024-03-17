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01:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе досрочно завоевал Большой хрустальный глобус

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе досрочно выиграл Большой хрустальный глобус в сезоне-2023/24.

Источник: РИА "Новости"

Спортсмен выиграл гонку преследования на заключительном этапе нынешнего сезона в Кэнморе и лишил своего брата Тарьея Бе математических шансов первое место в личном зачете.

Йоханнес Бе завоевал Большой хрустальный глобус за одну гонку до конца сезона-2023/24 — 18 марта в 00.20 по московскому времени состоится масс-старт.

Йоханнес Бе выиграл Кубок мира в пятый раз в карьере и во второй раз подряд. Также норвежец выиграл зачет гонок преследования в сезоне-2023/24.

Биатлон.

Кубок мира.

Общий зачет.

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 1172.

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 1035.

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — 874.

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