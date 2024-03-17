«Раньше я будто блуждала в тумане». В биатлоне неожиданно засияла новая мировая звезда

В биатлоне ярко засияла новая звезда! И имя ей — Лиза Виттоцци. 29-летняя итальянка в сезоне-2023/2024 совершила настоящее чудо: зубами выгрызла себе «Большой хрустальный глобус» в жёсткой борьбе с соперницами. Конечно, впереди ещё последняя гонка, но Лиза свой трофей не отдаст. А ведь ещё два года назад казалось, что Виттоцци близка к уходу из спорта.

«У меня были панические атаки»

У Лизы крайне непростая спортивная судьба. На Кубке мира она дебютировала в сезоне-2014/2015. Два года итальянка брала медали лишь в эстафетах, но под конец сезона-2016/2017 завоевала первую личную бронзу.

А дальше результаты Лизы резко взлетели. Через год она уже была частью элиты мирового биатлона, финишировала шестой в общем зачёте, а спустя два года боролась за Кубок мира с Доротеей Вирер. Тогда Виттоцци стала второй, уступив более опытной соотечественнице всего-то 22 очка.

Было ощущение, что после такого Лиза должна продолжать устраивать настоящую феерию, но результаты спортсменки пошли на спад. В сезоне-2019/2020 у Виттоцци были лишь две личных медали и 10-е место в общем зачёте КМ, ещё через год — одна бронза в спринте и 16-я позиция.

Самым страшным в карьере Лизы стал олимпийский сезон. Тогда у неё не получалось абсолютно ничего. Сейчас сложно это представить, но промахи для той Виттоцци были нормой. Она могла спокойно зайти на пять штрафных кругов на одной стрельбе. Из-за этого, конечно, сильно страдали результаты. Выше пятого места в личных гонках итальянка не поднималась. Более того, часто она финишировала вне топ-20 и даже вне топ-40! Провалилась Лиза и на Играх в Пекине. Лучший результат — 32-е место в спринте.

«На протяжении двух лет я будто блуждала в тумане. Люди говорили мне всякое, и это всегда оставляло свой след. Я больше не была уверена в себе, сомневалась в собственных силах, перестала узнавать себя. У меня были панические атаки, воспоминания о которых до сих пор вызывают неприятные мурашки. Я могла сдаться, чувствовала себя одинокой. Но что-то мне подсказывало, что это неправильно. Нужно терпеть до конца и оттолкнуться от дна. Когда на Олимпиаде в Пекине низшая точка была достигнута, я вдруг осознала, что жизнь на этом не заканчивается. Я действительно могу начать всё сначала. Это придало сил и энергии. Сейчас я знаю, что работа — это просто работа. Да, интересная и захватывающая, но она не определяет меня и мою жизнь», — вспомнила Виттоцци тяжёлый период в своей карьере.

Лиза поступила как настоящий боец. Она не просто продолжила бороться, но и постепенно вернулась в свои прежние кондиции. В прошлом сезоне она стала третьей в тотале и взяла «Малый глобус» в индивидуальных гонках.

«Я могу выиграть каждую гонку»

В текущем сезоне Виттоцци стала настоящей тёмной лошадкой. Ещё на старте Кубка мира итальянка возглавляла общий зачёт, но быстро отдала жёлтую майку лидера другим. Однако оставалась в борьбе.

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До чемпионата мира казалось, что кто угодно может выиграть «Большой хрустальный глобус». Кто угодно — но не Лиза. Пока все соперницы ярко побеждали и брали медали на каждом этапе, Виттоцци редко поднималась на подиум, но всё время была рядом с ним. В этом и оказалась главная сила итальянки. Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон и Ингрид Тандреволд, несмотря на обилие медалей, часто выдавали провальные гонки, финишируя даже вне топ-30. Лиза же была стабильна. Худшим результатом спортсменки в сезоне стало 16-е место в короткой индивидуальной гонке в Антхольце.

Потрясающая стабильность и вывела Виттоцци в неожиданные лидеры под конец сезона. Перед стартом заключительного этапа Лиза уступала Ингрид Тандреволд 73 очка. Итальянка поняла, что имеет все шансы на «Глобус», если постарается. И поставила себе задачу-максимум — выиграть все гонки.

«Мне говорили, что всё уже проиграно, что я отстаю на много очков, но, в конце концов, тем и прекрасен биатлон, что если ты не веришь в победу до конца, то лучше даже не выходить на старт. Я спокойна, я наслаждаюсь каждой гонкой в меру своих возможностей и убеждена, что могу выиграть каждую гонку, и буду верить в это до самого конца», — заявляла Лиза.

Итальянка поверила в себя и стала воплощать свой план в жизнь. Виттоцци стала победительницей в связке спринт-пасьют и вдобавок забрала «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования.

Пока Лиза выигрывала, Ингрид проваливалась. Так, после спринта отставание итальянки от норвежки в тотале сократилось до семи очков. После пасьюта Виттоцци забрала жёлтую майку у Ингрид, обойдя её на 61 очко.

«В финале сезона возможно всё. Биатлон прекрасен именно по этой причине. Я переживаю лучший сезон в карьере, потому что мой психологический настрой изменился. Я осознала, что могу бороться за победу, и горжусь тем, что делаю в этом сезоне», — сказала итальянка после спринта.

«Лети, Лиза, лети»

Впереди у Лизы одна решающая гонка — масс-старт. Теоретические шансы остаться без «Глобуса» у итальянки есть. Для этого ей нужно финишировать ниже 11-го места, при победе Тандреволд. Вот только в этом сезоне Виттоцци лишь дважды была вне десятки лучших. А с учётом текущей формы, так провалиться Лизе будет сложно. Впрочем, и Ингрид выиграть будет непросто. В последних двух гонках она финишировала 17-й и 19-й. Победа норвежки в такой ситуации будет настоящей неожиданностью. А каждое место Ингрид ниже первого позволяет и Лизе чувствовать себя увереннее.

Если говорить о масс-стартах, то Лиза была довольно стабильна в этой дисциплине по ходу сезона. Итальянка трижды заезжала в «цветы» на КМ и взяла серебро на ЧМ. Тандреволд же, напротив, каждый раз выдавала разные результаты. На КМ в масс-стартах Ингрид была четвёртой, пятой и 17-й. На ЧМ — 10-й.

Статистика говорит в пользу Виттоцци. Да и психологическое состояние — тоже. Итальянка уже пережила переломный момент в карьере, и нервы не мешают ей показывать высокие результаты. Норвежка же отходит от собственного провала на ЧМ, так что психология сильно влияет на стрельбу Ингрид.

Помешать Виттоцци забрать «Большой глобус» может лишь катастрофа. А трофей будет для Лизы по-настоящему ценным. Биатлонистка не только совершит шикарный камбэк, но и полноценно выйдет из тени Доротеи Вирер. Виттоцци теперь полноправный лидер итальянской сборной, а «хрусталь» лишь подчеркнёт этот статус. Осталось добиться успеха в одной гонке.

Напоследок хочется вспомнить слова из песни Ёлки: «Лети, Лиза, лети…».