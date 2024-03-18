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01:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Минорный аккорд. Виттоцци затрясло в последней гонке, но она удержала победу в Кубке мира

И Лиза, и её главная соперница в борьбе за «Большой хрустальный глобус» провели очень невыразительную концовку сезона.

Женский сезон Кубка мира по биатлону — 2023/2024 завершён. Однако последний масс-старт сильно смазал впечатление от борьбы сильнейших спортсменок планеты. От Лизы Виттоцци и Ингрид Тандреволд ждали феерии и интриги, а они провели гонку, которую хочется поскорее забыть.

Но Лиза при этом всё же сохранила «Большой хрустальный глобус».

У норвежки почти нет шансов

Положение дел в общем зачёте Кубка мира было безжалостным к Ингрид, которая ещё в спринте и преследовании щеголяла в жёлтой майке. Она уступала Лизе 61 балл, а значит, чтобы сохранить хоть какие-то шансы на главный трофей по итогам сезона, должна была финишировать в масс-старте на первом или втором местах. Третье и ниже — и «Глобус» автоматически достаётся Лизе, даже если она снимется с дистанции и получит 0.

В то же время даже в случае победы норвежка должна была ждать от итальянки провала, то есть финиша на 12-м месте или ниже.

Виттоцци, безусловно, все эти расклады понимала, но почему-то тряслась. Да, пару лет назад у неё действительно были серьёзные ментальные проблемы в важных гонках, но, казалось, они ушли. Однако в масс-старте уже на первом огневом рубеже Лиза допустила сразу два промаха. Со стрельбища лидер Кубка мира ушла на скромной 27-й позиции. Из 30 участниц гонки.

Правда, и Ингрид не блистала — с промахом она была лишь 19-й.

Второй рубеж обе девушки прошли чисто и начали понемногу подбираться к лидерам, однако на третьем рассыпались вновь. После промаха Ингрид сражение за «Большой хрустальный глобус» можно было уже заканчивать, помтоу что лидирующие Лу Жанмонно и Янина Хеттих оторвались от норвежки на 43 секунды. Чтобы отыграть такое преимущество, нужно было чудо. Но Тандреволд в конце этого сезона на чудеса явно неспособна.

В итоге Ингрид закончила гонку на восьмом месте, и было уже без разницы, на каком там месте Лиза Виттоцци. Если что, на 21-м, с пятью промахами.

Жулия Симон снова без «Глобуса»

Выиграла гонку с одним промахом на последнем огневом рубеже Лу Жанмонно. Янина Хеттих — вторая. На третьем месте — 25-летняя француженка Жилонн Гигонна. Жулия Симон, стартовавшая в красной майке лидера зачёта гонок с общего старта, стала только седьмой и по итогам гонки отдала свою первую позицию. «Малый хрустальный глобус» забрала Жанмонно.

За Лизу, несмотря на провальную последнюю гонку, очень радостно. После финиша её поздравляли и обнимали все, даже Тандреволд. И действительно, она очень давно шла к этому трудовому титулу и заслужила его.

Теперь-то Доротея Вирер может спокойно завершать карьеру. У сборной Италии появился новый лидер, способный буквально на всё.

Михаил Чесалин

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