РУСАДА на год дисквалифицировало трехкратного чемпиона Европы по биатлону Слепова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион Европы по биатлону Алексей Слепов был дисквалифицирован на один год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В сентябре 2023 года стало известно, что Слепов должен был приостановить тренерскую работу в сборной Санкт-Петербурга после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) продлить срок его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил до сентября 2024 года. CAS ужесточил вынесенное ранее решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 30 сентября 2021 года о дисквалификации Слепова сроком на 12 месяцев. Слепов был наказан за нарушение порядка предоставления информации о местонахождении в 2020 году. CAS принял решение дисквалифицировать спортсмена на 24 месяца начиная с даты вынесения решения, с 5 сентября 2023 года, с зачетом отбытого срока дисквалификации в 12 месяцев.