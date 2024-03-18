Российского биатлониста в третий раз наказывают за одно и то же допинговое нарушение. Дайте ему спокойно тренировать детей!

Не так много спортсменов, особенно не знающих журналиста лично, готовы встретить вас на своей базе в Токсове, найти паузу между тренировками и провести по территории, поговорить и порассказывать, а потом прокатить на своей ламповой машине производства 1990-х годов до электрички с заносами в поворотах.

Но таким является российский лыжник и биатлонист Алексей Слепов, трехкратный чемпион Европы и чемпион России. Нет, он точно мне не друг и даже не знакомый — по сути, у нас с ним было одно интервью в жизни. Чемпион по отзывчивости и гостеприимству, но после спортивной карьеры пошел в региональные депутаты, к чему болельщики относятся, как правило, не очень. В общем, персонаж эклектичный, небанальный. И плюс ко всему Слепов сейчас словил, по сути, третью за три года дисквалификацию по одному антидопинговому нарушению.

Что не увидел Слепов?

Изначально РУСАДА дисквалифицировало Слепова на 12 месяцев за три пропуска допинг-тестов или, точнее, несоответствие указанного места пребывания реальному — так называемые три флажка. Тогда тренер спортсмена Валерий Храмоножкин говорил, что пропуск третьего допинг-тестирования был связан с отравлением спортсмена, а первые два были пропущены из-за… стечения обстоятельств. «Это безалаберность, не знаю, как это назвать иначе. Профессиональный спортсмен обязан следить за этим», — заявил тогда тренер ТАСС. Слепов предоставил в РУСАДА объяснительную записку.

Но Спортивный арбитражный суд в Лозанне в сентябре 2023 года увеличил санкцию до двух лет, то есть отбывать ее нужно было до 4 сентября 2024-го. Теперь по Слепову нанесли третий удар — нож в спину снова прилетел от РУСАДА. Судя по статье, по которой наказали экс-биатлониста (пункт 12.14.1 Общероссийских антидопинговых правил «Запрет на участие в течение срока дисквалификации или временного отстранения»), он, будучи дисквалифицированным, тренировал детей, что запрещено. Тренерством Слепов и собирался заниматься после спортивной карьеры — переходить в любители и детские тренеры. Теперь его дисквалификация заканчивается в сентябре 2025 года.

Другой вопрос — имеет ли РУСАДА реальные рычаги для правоприменения. Если условная школа во Владимирской области очень хочет прибегнуть к его услугам — что ей помешает?

За что продлили? Вообще без понятия

Что еще интереснее — когда корреспондент «СЭ» позвонил Слепову, оказалось, что он в прекрасном и беззаботном расположении духа и вообще не задумывается о дисквалификации. А вообще лежит на диване и наслаждается жизнью — вряд ли ему интересны CAS, РУСАДА и прочие аббревиатуры. Ну и посмотрим на это с другой стороны: а правда, должны ли три по лени пропущенных допинг-теста (потому что Слепов больше не собирался бегать — даже от допинг-офицеров) влиять на то, что он не может обучить школьников закрытого городка Радужный бегать на лыжах?

— Если честно, я вообще не в курсе. Не читал, не видел новостей, я сейчас несколько в другой обстановке, не слежу за этой историей. За что продлевают срок дисквалификации? Вообще без понятия. Есть ли желание «погуглить»? Возможно, теперь почитаю, — ответил Слепов «СЭ».

Вообще антидопинг, конечно, вещь правильная. Очень верно возмущаться тем, что в деле Камилы Валиевой до сих пор нет внятной теории, как же допинг попал к ней в организм. Вот и Татьяна Тарасова сомневается. Но тогда это напрямую влияло на результаты чемпионата России и состав сборной России на Олимпиаде, которую наши фигуристы теперь увидят неизвестно когда.

Слепов не принимал препараты, не обманывал — по крайней мере другого не доказано. Он просто не собирался продолжать карьеру, но поступил безалаберно, не оформив уход из спорта должным образом. Это, конечно, не оправдание, все должно быть по закону. Но может быть, можно заменить наказание лекцией для молодежи об антидопинге? Иначе хочется встать на другую позицию и ответить фразой из мема — ну и в чем Слепов, лежа на диване и радуясь жизни, не прав?