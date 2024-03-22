От А до Э: чего ждать от гонок ЧР по биатлону в Тюмени

Чемпионат РФ по биатлону в Тюмени (23−31 марта) станет важнейшим соревнованием в нынешнем сезоне не только для лидеров нашей сборной, но и для белорусских спортсменов, которые изначально называли именно первенство России — 2024 главным стартом. Так что многие предвкушают сражения на «Жемчужине Сибири» россиянина Эдуарда Латыпова и белоруса Антона Смольского в их пиковых кондициях. Но будут, безусловно, и другие интриги.

На победной волне

В прошлом году в отсутствие Спартакиады чемпионат России (вернее, его основная часть) состоялся также в конце марта в Ханты-Мансийске. И прошел в личных дисциплинах при почти полном доминировании Латыпова. Только в спринте Эдуард ограничился бронзой, зато в двух других видах — гонке преследования и масс-старте — завоевал золотые медали. В этом году Эдуард также очень хорош, о чем свидетельствуют выигрыш Кубка страны и два золота Спартакиады.

Впрочем, не обошлось в Ханты-Мансийске год назад и без большого сюрприза в виде феерического выступления Никиты Поршнева. По ходу прошлого сезона Никита особо не блистал, а на ЧР-2023 внезапно вышел на топ-уровень. Он выиграл спринт, стал вторым в преследовании и третьим в масс-старте, а также в составе команды ХМАО-Югра стал чемпионом в смешанной и мужской эстафетах. А в нынешнем сезоне Поршнев уже успел объявить о завершении карьеры на эмоциях после форс-мажора в спринте на этапе Кубка России 1 декабря.

Напомним, Никита забыл тогда зарядить обойму, занял 106-е место, а после финиша сообщил, что завязывает с биатлоном в возрасте 27 лет.

Однако затем признал, что погорячился, вернулся на лыжню и даже стал вторым в индивидуальной гонке этапа Кубка России в Ижевске. Увы, на Спартакиаде в Златоусте он не смог выступить из-за двустороннего воспаления легких. В начале марта тренер Сергей Белозеров сообщил, что до конца сезона Поршнев, скорее всего, не вернется к соревнованиям. Так что повторения подвигов чемпионата России-2023 мы от него в Тюмени не увидим.

Хочется надеяться, что сумеет подойти в неплохих кондициях к нынешним соревнованиям двукратный призер чемпионата страны — 2023 Даниил Серохвостов. Талантливый биатлонист, который испытывал сложности со здоровьем на протяжении почти всего нынешнего сезона, сумел взять бронзу на Спартакиаде, но затем опять заболел и пропустил финал Кубка России в Уфе. Зато к концу сезона неплохую форму набрали Карим Халили, Антон Бабиков и Александр Логинов с Евгением Сидоровым, которые также способны побороться за медали.

Смольскому помогут горы

Что же касается Смольского, то Антон в прошлом сезоне на чемпионате России ограничился серебром в масс-старте и бронзой в эстафете. А в нынешнем после золотого хет-трика на январском этапе Кубка Содружества в Раубичах выступил только на Спартакиаде, где отличился лишь в индивидуальной гонке и эстафете — завоевав соответственно серебро и бронзу. Но к старту в Златоусте Антон почти не готовился, ведь было до последнего непонятно, пригласят белорусов на Спартакиаду или нет. По чемпионату России-2024 таких вопросов не возникало.

«В Тюмени для нас главный старт сезона, поскольку это чемпионат России. И прошлым летом в команде было обозначено, что Кубок Содружества в Раубичах — второй по приоритету старт сезона. Соответственно, планируем показать максимально качественный результат в Тюмени», — заявил Смольский Sport5.by.

При этом он признал, что главная цель для него — выиграть общий зачет Кубка Содружества. Но он надеется после горных сборов в армянском Цахкадзоре провести все оставшиеся весенние гонки качественно. Не стоит также забывать, что у белорусов есть и другие сильные биатлонисты — Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Анна Сола и недавно вернувшаяся из декрета супруга Антона — Динара Смольская (в девичестве Алимбекова), которая первый старт после долгого перерыва провела на Спартакиаде.

Впрочем, у женщин основными претендентками на золото чемпионата страны в «Жемчужине Сибири» все-таки считаются россиянки во главе с обладательницей Кубка России — 2023/24 Наталией Шевченко, Викторией Сливко, Анастасией Гореевой, Анастасией Шевченко и еще целым рядом сильных биатлонисток. Напомним, что в прошлом сезоне на чемпионате страны Наталия Шевченко выиграла спринт, гонку преследования, а еще одно золото добавила в эстафете. Победу в масс-старте одержала тогда Ирина Казакевич.

Расписание чемпионата России по биатлону — 2024 в Тюмени

23 марта, суббота.

9.00 — спринт, мужчины.

12.00 — спринт, женщины.

24 марта, воскресенье.

9.00 — гонка преследования, мужчины.

12.00 — гонка преследования, женщины.

26 марта, вторник.

9.00 — индивидуальная гонка, мужчины.

12.00 — индивидуальная гонка, женщины.

27 марта, среда.

10.00 — одиночная смешанная эстафета (1ж+1м).

29 марта, пятница.

10.00 — смешанная эстафета (2ж+2м).

30 марта, суббота.

9.00 — эстафета, женщины.

12.00 — масс-старт, мужчины.

31 марта, воскресенье.

9.00 — масс-старт, женщины.

12.00 — эстафета, мужчины.