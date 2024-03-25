Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Кипр
Сербия
01
Футбол. Сборные
1-й тайм
Черногория
Северная Македония
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Автомобилист
12
Футбол. Сборные
2-й тайм
Азербайджан
Болгария
01
Футбол. Сборные
21:00
Швеция
Албания
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Парагвай
Хоккей. НХЛ
26.03
Сент-Луис
Вегас
Хоккей. НХЛ
26.03
Ванкувер
Лос-Анджелес
Все события
20:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпионка России Сливко передала Кубок имени Анфисы Резцовой ее дочери, ставшей второй

В понедельник Сливко выиграла спринт на чемпионате России, Резцова финишировала второй.

Во время загрузки произошла ошибка.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Победительница спринтерской гонки на чемпионате России по биатлону Виктория Сливко передала Кристине Резцовой трофей, названный в честь ее матери. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

По итогам гонки победительнице вручили приз Анфисы Резцовой, который разыграли впервые. Во время церемонии награждения Сливко передела трофей Резцовой, которая не смогла сдержать слез. После этого спортсменки обнялись.

Анфиса Резцова — единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. Спортсменка стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году она завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. 20 октября Резцова умерла в возрасте 58 лет.

 В WADA рассказали о проблемах с уликами против Тутберидзе
Пятикратная чемпионка России: рано или поздно это должно было случиться
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь