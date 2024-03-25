Чемпионка России Сливко передала Кубок имени Анфисы Резцовой ее дочери, ставшей второй

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Победительница спринтерской гонки на чемпионате России по биатлону Виктория Сливко передала Кристине Резцовой трофей, названный в честь ее матери. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России.

По итогам гонки победительнице вручили приз Анфисы Резцовой, который разыграли впервые. Во время церемонии награждения Сливко передела трофей Резцовой, которая не смогла сдержать слез. После этого спортсменки обнялись.

Анфиса Резцова — единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам. Спортсменка стала чемпионкой Олимпиады 1988 года по лыжным гонкам в эстафете. В 1992 году она завоевала золото Олимпиады в биатлонном спринте, а спустя два года выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете. 20 октября Резцова умерла в возрасте 58 лет.