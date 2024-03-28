Сборная Беларуси выиграла смешанную эстафету на ЧР-2024

Квартет, состоящий из Анны Солы, Динары Смольской, Дмитрия Лазовского и Антона Смольского преодолел дистанцию за 1:17:33,4 секунды. Они воспользовались девятью дополнительными патронами. Второе место заняла первая команда Новосибирской области (Анастасия Гришина, Евгения Буртасова, Роман Ерёмин и Даниил Серохвостов). Тройку призёров замкнула ХМАО-Югра-1 (Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Алексей Вагин и Пётр Пащенко).