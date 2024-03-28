Биатлонисты Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на чемпионате России

Победители показали результат 42 минуты 0,5 секунды. Второе место заняли Иван Колотов и Анастасия Зырянова, представляющие Пермский край (отставание — 13,9 секунды). Тройку лучших замкнули Евгений Емерхонов и Любовь Калинина из Татарстана (+40,0).

Гараничеву 36 лет, он является бронзовым призером Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке. Трижды спортсмен побеждал на чемпионатах Европы. 13 марта Гараничев сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.