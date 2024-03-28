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13:11 (мск), источник: ТАСС

Биатлонисты Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст на чемпионате России

ТАСС, 28 марта. Сборная Тюменской области в составе Евгения Гараничева и Виктории Сливко одержала победу в сингл-миксте на чемпионате России. Соревнования проходят в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

Победители показали результат 42 минуты 0,5 секунды. Второе место заняли Иван Колотов и Анастасия Зырянова, представляющие Пермский край (отставание — 13,9 секунды). Тройку лучших замкнули Евгений Емерхонов и Любовь Калинина из Татарстана (+40,0).

Гараничеву 36 лет, он является бронзовым призером Олимпиады в Сочи в индивидуальной гонке. Трижды спортсмен побеждал на чемпионатах Европы. 13 марта Гараничев сообщил, что завершит карьеру в конце сезона.

Чемпионат России завершится 31 марта.

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