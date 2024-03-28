Белорусы выиграли на чемпионате России вторую гонку подряд. На этот раз организаторы включили гимн в их честь

Биатлон. Чемпионат России. Тюмень

Смешанная эстафета

Белоруссия (Сола, Смольская, Лазовский, Смольский) — 1:17.33,4 (0+9) Новосибирская область (Гришина, Буртасова, Еремин, Серохвостов) — 15,9 (0+4) ХМАО-Югра-1 (Носкова, Резцова, Вагин, Пащенко) — 16,5 (1+11)

Одиночная смешанная эстафета

Тюменская область (Сливко, Гараничев) — 42.00,5 Пермский край (Зырянова, Колотов) — 13,9 Татарстан (Калинина, Емерхонов) — 40,0.

Спортсмены белорусской команды продолжают завоевывать медали на чемпионате России в Тюмени. Точнее, сами медали биатлонисты из дружественной страны не получают, и награды вручают тем, кого они обыграли. Но кое-что начинает меняться в их пользу. В четверг после смешанной эстафеты на стадионе «Жемчужина Сибири» наконец-то зазвучал белорусский гимн.

Превосходство белорусов

На чемпионате России, как и на этапах Кубка нашей страны, белорусы выступают вне зачета. Поэтому максимум, что они могут получить за успешное выступление, это цветы и игрушки-талисманы. Если кто-то из соседей выигрывает гонку, то чемпионами России признают финишировавшего вторым россиянина, которому также достаются призовые за победу и золотая медаль.

Иного регламент не допускает. Но самым странным в этом выглядело то, что в честь белорусов даже не включали гимн их страны. Так было на чемпионате России и во вторник, когда Анна Сола первой пересекла финишную черту в гонке преследования. Соле вручили цветы и игрушку на первой ступени пьедестала, а затем провели вторую церемонию награждения без нее. Там на шею Полины Шевниной, которая была второй в пасьюте, повесили золотую медаль и включили российский гимн. Сола же слушала свой гимн с телефона Дмитрия Губерниева, включившего его на ТВ-позиции.

В смешанной эстафете, идущей следом в программе чемпионата России, белорусы были главными фаворитами на победу. Команда выглядела мощной по именам, где самым слабым звеном считалась единственная в составе олимпийская чемпионка Динара Смольская. Но ее текущая форма объяснима. В сентябре у Смольских родился сын, Динара вернулась к соревнованиям в феврале и пока набирает кондиции.

В результате ожидания подтвердились. Сола, бежавшая на первом этапе, передала эстафету первой с небольшим преимуществом, которое олимпийская чемпионка не удержала. Смольская явно уступала соперницам ходом, за круг она могла проиграть лидерам около 30 секунд, но при этом быстро и точно стреляла. Дмитрий Лазовский ушел на этап вторым, проигрывая первой команде Югры 31 секунду.

Дмитрий сразу начал сокращать разрыв, а когда представитель ХМАО Алексей Вагин схватил штрафной круг на «лежке», белорус вырвался вперед. Дальше по гонке его команда ниже не опускалась. Лазовский передал эстафету с преимуществом в 49 секунд Антону Смольскому, который хоть и испытал сложности со стрельбой, но провала не допустил.

Финишировал Антон с флагом родной страны. С ним сборная пришла на церемонию награждения. Тогда уже стало известно, что Министерство спорта России согласовало белорусский гимн, который в итоге зазвучал на «Жемчужине Сибири».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-208554775&hd=2&id=456240516&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, из призов у белорусов по-прежнему только игрушки и цветы. Золотые медали получила сборная Новосибирской области. Команда бежала не очень быстро по лыжне, много проигрывала лидерам по ходу гонки, но зато лучше всех стреляла. На заключительном этапе Даниил Серохвостов догнал Петра Пащенко и Никиту Поршнева, представлявших первую и вторую команды ХМАО, и разобрался с ними на финише.

Таким образом, новосибирцы прервали гегемонию югорчан в смешанной эстафете, которые давно не проигрывали на чемпионате России в этом виде программы. В честь золотых призеров, финишировавших вторыми, включили гимн России на второй церемонии награждения, которая проходила без участия белорусов.

Гонка имени Гараничева

В сингл-миксте белорусы, которые главные силы бросили на классическую смешанную эстафету, оказались уже не на первых ролях. Основное внимание в этой гонке было приковано к команде Тюменской области, которую представляли Виктория Сливко и Евгений Гараничев.

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Перед началом чемпионата России Гараничев объявил, что это будут его последние соревнования в карьере. Конечно, 36-летний бронзовый призер Олимпиады хотел бы уйти из спорта с медалью. В сингл-миксте эта медаль была наиболее вероятна. В данном формате гонок круги не такие большие, а огневых рубежей много. Самое то для ветерана, который уже не так резв на лыжне, но сохранил стабильность в стрельбе. Не случайно год назад на чемпионате России победу одержали именно Сливко с Гараничевым, а на втором месте оказался другой опытный дуэт из чемпионов мира — Максима Цветкова и Екатерины Юрловой-Перхт.

Но в этот раз для тюменской команды все было очень непросто. С первой же «лежкой» не справилась Сливко, выйдя с рубежа 13-й и уступая лидеру 19 секунд. Однако затем Виктория исправилась и все отставание нивелировала. У Гараничева, наоборот, не пошла «стойка». Он использовал все доппатроны, но один глазок так и не закрылся. Пробежав штрафной круг, он все-таки передал эстафету вторым, но с проигрышем в 34 секунды.

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Дальше пошла погоня за командой Пермского края. В какой-то мере погоня символичная, ведь Гараничев, который почти всю карьеру провел в сборной Тюменской области, все же является уроженцем пермского поселка Новоильинский. После огневых рубежей отставание тюменцев то сокращалось, то снова увеличивалось. К заключительной стрельбе Евгений проигрывал Ивану Колотову 16 секунд. Все было в руках пермяков. Однако Колотов, который спринт и пасьют прошел с идеально чистой стрелковой работой, неожиданно дрогнул в сингл-миксте и отправился на штрафной круг. Гараничев же закрыл установки из шести выстрелов и под радостные крики Сливко побежал за победой.

Евгений завершает карьеру золотой медалью, которую на шею ему повесили родители, участвовавшие в церемонии награждения. Теперь еще целый год он будет считаться действующим чемпионом России в этой дисциплине.

Возможно, это еще не конец. У бронзового призера Олимпиады будет возможность выиграть новые медали в Тюмени. Впереди в программе две гонки: масс-старт в субботу и эстафета в воскресенье. В эти дни планируется организовать масштабные проводы для 36-летнего биатлониста. Говорят, что Гараничев побежит в своей заключительной гонке за Тюменскую область на четвертом этапе эстафеты.