Команда Югры выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Сборная Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) заняла первое место в женской эстафете на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Команда ХМАО, которую представляли Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Екатерина Носкова и Кристина Резцова, преодолела дистанцию за 1 час 11 минут 50,2 секунды. Второе место с отставанием 24,2 секунды заняла команда Тюменской области (Ксения Шнейдер, Екатерина Фролова, Ульяна Нигматуллина, Виктория Сливко). Третьей стала сборная Московской области (Амина Иванова, Полина Шевнина, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева), отставшая от победителей на 57,7 секунды.

Спортсменки вышли на гонку с наклейками на винтовках, посвященными бронзовому призеру Олимпийских игр 2014 года в Сочи Евгению Гараничеву, который объявил, что завершит карьеру после текущего сезона.