Халили выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Карим Халили занял первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Халили преодолел дистанцию за 41 минуту 27,2 секунды и не допустил ни одного промаха. Вторым к финишу пришел белорус Степан Данилов, отставший от Халили на 13,5 секунды (1 промах). Третье место с отставанием 21,4 секунды занял Эдуард Латыпов (2 промаха).