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12:59 (мск), источник: ТАСС

Халили выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону

Вторым стал Степан Данилов, третьим — Эдуард Латыпов.

Источник: РИА "Новости"

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Карим Халили занял первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Халили преодолел дистанцию за 41 минуту 27,2 секунды и не допустил ни одного промаха. Вторым к финишу пришел белорус Степан Данилов, отставший от Халили на 13,5 секунды (1 промах). Третье место с отставанием 21,4 секунды занял Эдуард Латыпов (2 промаха).

Чемпионат России завершится 31 марта.

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