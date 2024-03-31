Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России в масс-старте
Второе место заняла Ирина Казакевич, третье — Анастасия Шевченко.
Второе место заняла Ирина Казакевич, третье — Анастасия Шевченко.
ТАСС, 31 марта. Наталия Шевченко заняла первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.
Победительница преодолела дистанцию 12,5 км с результатом 37 минут 2,5 секунды и допустила один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание — 26,4 секунды; 1 промах). Третьей стала Анастасия Шевченко (+32,3; 1).
Чемпионат России завершится 31 марта мужской эстафетой.