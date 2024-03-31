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11:27 (мск), источник: ТАСС

Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России в масс-старте

Второе место заняла Ирина Казакевич, третье — Анастасия Шевченко.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 31 марта. Наталия Шевченко заняла первое место в масс-старте на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходят в Тюмени.

Победительница преодолела дистанцию 12,5 км с результатом 37 минут 2,5 секунды и допустила один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание — 26,4 секунды; 1 промах). Третьей стала Анастасия Шевченко (+32,3; 1).

Чемпионат России завершится 31 марта мужской эстафетой.

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