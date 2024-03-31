Команда Тюменской области выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Источник: СБР

ТАСС, 31 марта. Сборная Тюменской области заняла первое место в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону. Соревнования проходили в Тюмени.

Представители Тюменской области (Вадим Истамгулов, Александр Поварницын, Александр Логинов, Евгений Гараничев) преодолели дистанцию за 1 час 20 минут 37,7 секунды. Второй к финишу пришла команда Ханты-Мансийского автономного округа (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин, Петр Пащенко), отставшая от лидеров на 30,5 секунды. Третьими стали биатлонисты из Белоруссии (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов, Антон Смольский), отставшие от победителей на 1 минуту 13,6 секунды.

Гараничев провел последнюю гонку в карьере. Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона.