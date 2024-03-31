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15:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Команда Гараничева заняла первое место в эстафете на чемпионате России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Сборная Тюменской области в составе Вадима Истамгулова, Александра Поварницына, Александра Логинова и Евгения Гараничева одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Источник: РИА "Новости"

Команда показала время 1 час 20 минут 37,7 секунд, не зашла ни на один штрафной круг и использовала два дополнительных патрона. 36-летний Гараничев, который прошел последний этап эстафеты, 13 марта объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Второе место заняли биатлонисты первой команды ХМАО-Югра Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Алексей Вагин и Петр Пащенко, уступив 30,5 секунды (0 штрафных кругов, 10 доппатронов).

Третьей в эстафете стала первая команда Белоруссии, в составе которой выступили Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Степан Данилов и Антон Смольский (+1.13,6; 0+8).

Гараничев является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи 2014 года в индивидуальной гонке, а также трехкратным чемпионом Европы.

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