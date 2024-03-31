Команда Гараничева заняла первое место в эстафете на чемпионате России

Команда показала время 1 час 20 минут 37,7 секунд, не зашла ни на один штрафной круг и использовала два дополнительных патрона. 36-летний Гараничев, который прошел последний этап эстафеты, 13 марта объявил о завершении карьеры по окончании сезона.