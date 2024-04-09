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15:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Зайцева рассказала, чем полезно отстранение спортсменов из России от международных стартов

Двукратная чемпионка Олимпиады по биатлону Ольга Зайцева объяснила, почему отстранение от международных стартов — это хорошо.

Зайцева рассказала, чем полезно отстранение спортсменов из России от международных стартов | Источник: Чемпионат.com

Она заявила, что так молодое поколение может научиться у мастеров чему-то новому.

«Все считают, что спортсмены в изоляции, но я считаю, что это не изоляция, а, наоборот, очень хороший опыт для наших маленьких спортсменов. Они видят своих любимых спортсменов в России, видят, как они тренируются летом. В наши времена сборная уезжала на международные старты и сборы на весь год, и спортсмены которые соревновались в России, не имели возможности соревноваться с ними часто. Дети видят, как они работают и тренируются, у них пример перед глазами. Я думаю, это большой плюс для нашего будущего поколения», — приводит слова Зайцевой Metaraitings.

Биатлонистка также отметила, что после выхода на международную арену вновь молодые спортсмены смогут выступить лучше, чем кто-либо ожидает.

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