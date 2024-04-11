Юрлова-Перхт объяснила решение завершить биатлонную карьеру

МУРМАНСК, 11 апреля. /ТАСС/. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт откладывала решение об окончании карьеры, потому что ей хотелось выступить на Спартакиаде в Златоусте. Об этом она рассказала журналистам в Мурманске, где выступит в своих последних соревнованиях — Кубке Содружества.

Кубок Содружества пройдет 12—14 апреля .

«Дети очень рады, что мама теперь не будет никуда ездить, — сказала Юрлова-Перхт. — На самом деле решение было принято довольно давно, просто оставалась некая недосказанность. У меня были мысли закончить и в прошлом, и в позапрошлом году, потому что я мало выступала — только на главных стартах».

«В этом году мне было интересно выступить на Спартакиаде, и впечатления от Златоуста потрясающие — там до этого я была всего раз, когда училась в школе, я тогда еще в лыжных гонках выступала», — отметила она.