Смольский — о финале Кубка Содружества: надеюсь забрать титул

«Надеюсь забрать Кубок. Здесь всё без всяких сослагательных наклонений. Цели ставлю самые высокие. Осталось всего три дня. Мы тренируемся и соревнуемся уже долгие 11 месяцев. Такого длинного сезона, чтобы старты проходили в середине апреля, я просто не вспомню даже. Это вызывает определённые сложности, но, в то же время, это интересный опыт. Хочется посмотреть, как организм готов, сколько он ещё может показывать результат.



Я буду бесконечно рад и горд сменить Динару и забрать это знамя. К сожалению, в прошлом сезоне не получилось победить: были определённые моменты. Надеюсь, в этом сезоне всё получится», — сказал биатлонист в интервью Sport5.by.