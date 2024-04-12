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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Смольский — о финале Кубка Содружества: надеюсь забрать титул

Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал, что ставит перед собой цель победить в общем зачёте Альфа-Банк Кубка Содружества-2023/2024.

Смольский — о финале Кубка Содружества: надеюсь забрать титул | Источник: Чемпионат.com

«Надеюсь забрать Кубок. Здесь всё без всяких сослагательных наклонений. Цели ставлю самые высокие. Осталось всего три дня. Мы тренируемся и соревнуемся уже долгие 11 месяцев. Такого длинного сезона, чтобы старты проходили в середине апреля, я просто не вспомню даже. Это вызывает определённые сложности, но, в то же время, это интересный опыт. Хочется посмотреть, как организм готов, сколько он ещё может показывать результат.

Я буду бесконечно рад и горд сменить Динару и забрать это знамя. К сожалению, в прошлом сезоне не получилось победить: были определённые моменты. Надеюсь, в этом сезоне всё получится», — сказал биатлонист в интервью Sport5.by.

Финальный этап Кубка Содружества проходит с 12 по 14 апреля в Мурманске.

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