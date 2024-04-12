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11:55 (мск), источник: БЕЛТА

Сола выиграла спринт на финальном этапе Кубка Содружества по биатлону

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла спринт в четвертом и заключительном этапе розыгрыша Кубка Содружества по биатлону сезона-2023/24 в Мурманске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Первыми на старт спринтерской гонки вышли девушки, участие в гонке приняли 27 российских биатлонисток, а также две белоруски — Анна Сола и Дарья Кудаева. После стартового огневого рубежа Сола имела второй график, уступая всего одну десятую секунды Ирине Казакевич. На стойке обе спортсменки допустили по промаху, но на финальный круг с запасом в пять секунд уходила уже белоруска. Заключительный отрезок дистанции Сола прошла также быстрее россиянки, итоговый отрыв Анны от серебряной медалистки составил семь секунд.

Эта победа стала для нашей биатлонистки второй в текущем розыгрыше Кубка Содружества, на январском этапе в «Раубичах» Сола выиграла масс-старт. Дарья Кудаева сегодня обошлась без ошибок на стрельбе и в итоге показала 19-е время, Динара Смольская участие в гонке не принимала. Тройку лучших в спринте замкнула Наталья Гербулова, уступив победительнице 13 секунд. Лидерство в общем зачете турнира сохранила Виктория Сливко.

В два часа дня сильнейших в аналогичном виде программы начнут определять мужчины. На гонку заявлены 44 биатлониста, в том числе 14 белорусов. Перед финальным этапом Кубка Содружества генеральную классификацию розыгрыша возглавляет наш Антон Смольский, который опережает главного преследователя Эдуарда Латыпова на 25 очков.

В субботу на соревнованиях в Мурманске спортсмены разыграют медали в одиночной и классической смешанных эстафетах, а в заключительный день сезона, 14 апреля, состоятся гонки с массовым стартом.

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