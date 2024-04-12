Казакевич выиграла спринтерский зачет Кубка Содружества
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринтерского зачета Кубка Содружества.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская биатлонистка Ирина Казакевич стала победительницей спринтерского зачета Кубка Содружества.
В пятницу Казакевич заняла второе место в спринтерской гонке на последнем этапе Кубка Содружества, который проходит в Мурманске. На ее счету 436 баллов в спринтерском зачете. Второе место заняла Тамара Дербушева (406), третьей стала Наталия Шевченко (402).
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.