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13:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: норвежский суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

Он признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.

Источник: AP 2023

ТАСС, 12 апреля. Суд норвежской провинции Бускеруд признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал NRK.

Бессеберг признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. Ранее Бессеберг заявлял, что ему предлагал взятку бывший глава Союза биатлонистов России и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Тихонов в разговоре с ТАСС отвергал эти обвинения.

Также Бессеберга обвиняют в коррупции на посту главы IBU за период с 2009 по 2018 год. Оглашение приговора продолжается.

Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требует пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты им штрафа в размере €100 тыс. Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии (Okokrim) настаивает на тюремном заключении сроком от четырех лет.

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов, одно из расследований велось Okokrim. В апреле 2023 года адвокат Бессеберга Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось.

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