СМИ: норвежский суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции

ТАСС, 12 апреля. Суд норвежской провинции Бускеруд признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал NRK.

Бессеберг признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. Ранее Бессеберг заявлял, что ему предлагал взятку бывший глава Союза биатлонистов России и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Тихонов в разговоре с ТАСС отвергал эти обвинения.

Также Бессеберга обвиняют в коррупции на посту главы IBU за период с 2009 по 2018 год. Оглашение приговора продолжается.

Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требует пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты им штрафа в размере €100 тыс. Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии (Okokrim) настаивает на тюремном заключении сроком от четырех лет.