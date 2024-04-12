СМИ: норвежский суд признал бывшего главу IBU Бессеберга виновным по делу о коррупции
Он признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.
Он признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров.
ТАСС, 12 апреля. Суд норвежской провинции Бускеруд признал бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения. Об этом сообщает телеканал NRK.
Бессеберг признан виновным в получении взяток, в том числе от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. Ранее Бессеберг заявлял, что ему предлагал взятку бывший глава Союза биатлонистов России и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов. Тихонов в разговоре с ТАСС отвергал эти обвинения.
Также Бессеберга обвиняют в коррупции на посту главы IBU за период с 2009 по 2018 год. Оглашение приговора продолжается.
Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требует пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты им штрафа в размере €100 тыс. Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии (Okokrim) настаивает на тюремном заключении сроком от четырех лет.
Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов, одно из расследований велось Okokrim. В апреле 2023 года адвокат Бессеберга Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось.