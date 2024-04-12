Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к тюремному сроку за коррупцию

Суд признал Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения, среди которых получение в подарок часов, пользование услугами проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользование служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU. Приговор зачитывали в течение нескольких часов, его текст составил 67 страниц.
Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил в окружном суде Бускеруда (Норвегия) с 9 января по 15 февраля. Он обвинялся в получении взяток, в том числе от российских функционеров. Сам 78-летний Бессеберг заявил в суде, что никогда «не получал ни кроны, ни рубля или доллара ни от одного россиянина». Обвинение требовало для подсудимого лишения свободы на срок в 3 года и 7 месяцев, штрафа в размере 1 млн норвежских крон (около 95 тыс долларов), а также конфискации часов и «охотничьих трофеев» на сумму 1,45 млн норвежских крон (около 140 тыс долларов).
Бессеберг возглавлял IBU с 1993 по 2018 год. Он, в частности, обвинялся в получении взяток в виде часов, одни из которых оцениваются в 195 тысяч норвежских крон (около 18 тысяч долларов), другие он якобы мог получить от бывшего президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова. Также коррупционный характер, по мнению обвинения, имели поездки Бессеберга в Россию на охоту и встречи с проститутками, которые, по версии обвинения, оплачивались российскими государственными чиновниками.