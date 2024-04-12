Экс-главу IBU Бессеберга приговорили к тюремному сроку за коррупцию | Источник: Спорт РИА Новости

Суд признал Бессеберга виновным по восьми пунктам обвинения, среди которых получение в подарок часов, пользование услугами проституток, несколько поездок на охоту в Россию, Австрию и Чехию, пользование служебной машиной за счет компании, занимавшейся телевизионными правами IBU. Приговор зачитывали в течение нескольких часов, его текст составил 67 страниц.

Судебный процесс над Бессебергом, который более 25 лет был президентом IBU, проходил в окружном суде Бускеруда (Норвегия) с 9 января по 15 февраля. Он обвинялся в получении взяток, в том числе от российских функционеров. Сам 78-летний Бессеберг заявил в суде, что никогда «не получал ни кроны, ни рубля или доллара ни от одного россиянина». Обвинение требовало для подсудимого лишения свободы на срок в 3 года и 7 месяцев, штрафа в размере 1 млн норвежских крон (около 95 тыс долларов), а также конфискации часов и «охотничьих трофеев» на сумму 1,45 млн норвежских крон (около 140 тыс долларов).